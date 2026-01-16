Adozione Internazionale dal Sud America. Lorenzo, 4 anni: tanta energia positiva. E tanto bisogno di una famiglia!

Lorenzo è un tenero bambino sudamericano di 4 anni e mezzo, in protezione fin dalla nascita, figlio di madre minorenne. Lorenzo presenta un quadro clinico attribuibile alla sindrome di Poland, che comporta malformazioni congenite multiple a livello del muscolo pettorale, e del braccio sinistro, che appare con assenza di articolazione del gomito, riduzione dell’avambraccio e della mano con solo due dita. Ciononostante, presenta grandi doti di resilienza e di adattamento.
Lorenzo vive in un istituto, all’interno del quale frequenta il centro educativo e ricreativo.
È un bambino curioso, affettuoso e spontaneo, oltre che empatico e solidale. Presenta un buon sviluppo cognitivo, un buon linguaggio, ha grandi capacità di socializzazione e doti di leadership, trascinando e motivando gli amichetti nelle varie attività di gruppo.
Malgrado la sua diagnosi Lorenzo è in grado di accudire se stesso, nelle varie attività quotidiane e ha uno sviluppo psicomotorio in accordo con la sua età anagrafica: corre, salta e gioca con i compagni senza alcun problema. Ha anche una buona motricità fine ed è in grado di disegnare, colorare e manipolare. È un bambino attivo ed energico che ama l’attività fisica e il gioco all’aria aperta, lo sport, il ballo e la musica.
Lorenzo è affettuoso con il personale dell’istituto, con cui scambia sorrisi e abbracci.
Presenta timidezza iniziale con gli sconosciuti, ma poi entra in relazione, non appena acquisisce fiducia.
Raggiunta un’età di consapevolezza, Lorenzo ha cominciato a fare domande sulla sua malformazione ed è stato accompagnato, attraverso sostegno psicologico, ad un’accettazione della sua immagine corporea.
Al momento ha una comprensione solo parziale della sua storia di vita e di cosa significa l’adozione.
Per Lorenzo cerchiamo genitori pazienti e consapevoli delle sue condizioni di salute che andranno monitorate per lungo tempo e comporteranno probabilmente interventi chirurgici futuri. Lorenzo ha bisogno quanto prima di una famiglia che si prenda cura di lui e lo accompagni nel modo migliore, con tanto amore e dedizione, nelle sue tappe di sviluppo. Lorenzo stupirà per la sua energia positiva, la sua voglia di fare e la sua empatia.
Nella sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
Adozione Internazionale dal Sud America. Lorenzo, 4 anni: tanta energia positiva. E tanto bisogno di una famiglia!
Lorenzo è un tenero bambino sudamericano di 4 anni e mezzo, in protezione fin dalla nascita, figlio di madre minorenne. Lorenzo presenta un quadro clinico attribuibile alla sindrome di Poland, che comporta malformazioni congenite multiple a livello del muscolo pettorale, e del braccio sinistro, che appare con assenza di articolazione del gomito, riduzione dell’avambraccio e della mano con solo due dita. Ciononostante, presenta grandi doti di resilienza e di adattamento.