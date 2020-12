Milano. Asta benefica su CharityStars. Da Ferragamo a Porro, da Porsche a Montbel ad Alessi: al “Bello che fa Bene 2020” è gara tra grandi aziende e firme di alta moda

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

I fondi a sostegno del progetto #Continuiamodaibambini dalla “gara di beneficenza” con i prodotti luxury delle aziende partner

Dalla borsa a mano di Salvatore Ferragamo dall’eleganza classica realizzata in morbido vitello dalla naturale granulosità alla poltrona Rose di Montbel autografata dalle stars della 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, come Tilda Swinton, premiata con il Leone d’Oro alla carriera, e Piefrancesco Favino, premiato come miglior attore per il film “Padre nostro”.

Dalla lampada Shadow light di Porro alla Poltroncina Cyborg Lord di Magis, e ancora la Poltrona cubica Suitcase di Minotti, il piumino Moncler da donna, il giro in Porsche sul circuito di Monza, lo zaino Piquadro e l’ Alzata Floating Earth Alessi con tour alla Fabbrica dei Sogni – The dream factory.

E’ una gara tra grandi firme di aziende brandi di alta moda per dare ognuno il proprio contributo all’asta di beneficenza de “Il Bello che fa Bene 2020” già attiva su www.charitystars.com/ilbellochefabene2020.

Asta benefica su CharityStars: le grandi occasioni

Una mission, aiutare i bambini, già fragili e colpiti dal Covid 19, che trova suoi alleati determinati anche Lagostina con l’impastatore Kitchenminis, Save my Bag con la borsa Meghan Bamboo e Dexter con la collana con pietre dure naturali. Diamo un’occhiata insieme a queste meraviglie in esclusiva per voi: la borsa Ferragamo è realizzata in morbido vitello rosso, ha il manico in pelle e tracolla rimovibile per un look fresco e metropolitano. Mantiene la funzionalità interna con i tre comparti, di cui uno piatto con chiusura a magnete. Il valore commerciale è di 1600 euro ma è all’asta a 800 euro.

Per gli amanti del cinema e delle firme d’autore, un must è la seduta Rose di Montbel, firmata da Edi e Paolo Ciani, per la tradizionale iniziativa “Chair for Charity” a favore di Ai.Bi., impreziosita quest’anno dai più autorevoli e internazionali volti del grande schermo: da Tilda Swinton a Piefrancesco Favino, da Pedro Almodovar a Kornel Mundruczo. Da Kata Weber a Nathan Grossman, da Alessandro Gassmann ad Alessio Boni, da Diego Botta a Gianfranco Rosi e Donatella Finocchiaro, Emma Dante, James Norton, Jasmine Trinca, Serena Rossi, Stefano Mordini, Valeria Golino… Anche in questo caso il valore commerciale è di 1.600 euro, all’asta a 800 euro.

Non manca il design con Lampada Shadow Light di Porro: nella versione da terra su sottile stelo cromato, è ideale come punto luce sopra un tavolo da pranzo o riunioni, esse presentano a luce spenta un disegno pulito e minimale, in sintonia con il marchio d’arredo che ha fatto di un’elegante semplicità formale il proprio biglietto da visita. Grazie però al loro particolare paralume “a doppia pelle”, un diffusore esterno bianco che nasconde interamente una semicupola cromata solcata da fori di diametri differenti per un sistema di ombre e riflessioni multiple una volta accese si ricoprono di pois, proiettando in tutta la stanza un divertente e suggestivo motivo patinato, una cascata di bollicine che rende l’aria più frizzante. Valore commerciale 1400 euro, all’asta a 700 euro.

E ancora la poltrona cubica Suitcase di Minotti, disegnata da Rodolfo Dordoni nel 1997, è un’interpretazione contemporanea che rispetta il concept e il rigore geometrico del pezzo originale, personalizzandolo con nuovi dettagli. Privato dei piedi cromati della versione originaria, il volume poggia a terra ed è caratterizzato da quattro fasce in alluminio levigate sugli spigoli che lasciano intravedere all’estremità il rivestimento. Una proposta di forte personalità, pensata per offrire unicità e eleganza ai più svariati contesti indoor che nasce dal DNA di Minotti, legato a valori di sobrietà estetica, eleganza senza tempo, continuità nella tradizione, savoir-faire artigianale con un’attenzione sartoriale ai dettagli. Valore commerciale 1400 euro, all’asta a 600 euro.

Non manca la poltroncina Cyborg Lord di Magis in policarbonato e tessuto unisce un’eleganza maestosa con uno schienale alto ed un bracciolo strutturato. Il suo design senza tempo è sospeso tra passato e futuro, tra gli archetipi regali e quelli della fantascienza. La più elegante e femminile Cyborg Lady colpisce per i suoi tessuti di alta qualità, per la seduta confortevole e per il design dall’aspetto distinto. Valore commerciale 900 euro, all’asta a 450 euro.

Quando si parla di design non po’ mancare l’Alzata Floating Earth di Alessi: fa parte della linea nata dall’operazione “(Un)Forbidden City” con cui Alessi ha inteso organizzare, in collaborazione con il BIDC (Beijing Industrial Design Center), la prima esplorazione organica del potenziale del product design Cinese. L’alzata, opera del designer Yan Song Ma, è in acciaio inossidabile 18/10 e legno. Altezza cm 22, Lunghezza cm 49 e Larghezza cm 31. Chi si aggiudica l’alzata potrà fare anche un tour alla Fabbrica dei Sogni Alessi – The dream factory. Valore commerciale 500 euro, all’asta a 250 euro.

Questi, tuttavia, sono solo alcuni esempi. Andate sul sito www.charitystars.com/ilbellochefabene2020 e scoprirete quanto il bello possa fare anche del bene… ed essere anche conveniente!!!!

Affrettatevi: l’asta è attiva solo per qualche giorno