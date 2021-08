Bolivia. Il sorriso di Santi… e degli altri bambini in attesa di una mamma e di un papà

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Santi ha 4 anni, soffre di uno spasmo e ha bisogno di un ambiente tranquillo e familiare per rafforzare la sua sicurezza. Ha bisogno di una mamma e di un papà e di tutto l’amore del mondo. E quella famiglia un giorno come un sogno è arrivata!

Ai.Bi., affianca e sostiene ogni giorno il centro di accoglienza Niño Jesús, per rendere effettivo il diritto di tutti i minori boliviani soli e abbandonati ad avere una famiglia che li ami e si prenda cura di loro. Li protegge, dona loro un’infanzia la più serena possibile, li “custodisce”, fin quando la loro mamma e il loro papà non giungeranno a prenderli, coronando il loro desiderio di essere figli.

Proprio come è accaduto a Santiago, chiamato da tutti al centro, affettuosamente Santi.

Quando Santi, con i suoi grandi occhi neri a forma di oliva, è entrato nel centro di accoglienza Niño Jesús, aveva 10 mesi. Era un bambino timido e serio, mostrava raramente il suo dolcissimo sorriso che illuminava tutto ciò che lo circondava. Tutto lo staff del centro faceva a gara per abbracciarlo e baciarlo per la tenerezza che trasmetteva.

Al piccolo Santi è stato diagnosticato fin da piccolissimo uno spasmo singhiozzante che si verifica quando il bambino smette di respirare (il suo viso diventa cianotico). Questo si verifica quando il bimbo è turbato, quando subisce un cambiamento o quando viene rimproverato per qualcosa.

Il piccolino ora ha già superato i 4 anni e ha bisogno di un ambiente tranquillo e familiare per rafforzare la sua sicurezza e poter controllare questo spasmo. Ha bisogno di una famiglia che gli dia protezione, un ambiente sicuro e tutto l’amore del mondo. E quella famiglia un giorno come un sogno è arrivata a colorare di felicità la vita del piccolo Santi…

Santi nel momento in cui ha conosciuto per la prima volta la sua mamma e il suo papà non ha avuto nessuno spasmo dovuto all’emozione o al cambiamento. Il piccolino, quando ha incontrato i suoi genitori ha semplicemente sorriso, un sorriso pieno di luce, come mai era successo prima. Sembrava dire: “So che saranno loro che si prenderanno cura di me per tutta la vita.”

Un Sostegno a Distanza per i bambini del Niño Jesús

Diventa anche tu un sostenitore del centro di accoglienza Niño Jesús. Potrai fare davvero la differenza per questi bambini, in attesa che si coroni il loro sogno di vivere in una famiglia che li ami. Grazie a report mensili, potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 70 bambini accolti all’interno della struttura ma soprattutto la loro gioia al momento dell’inserimento in una famiglia adottiva.

Attiva un Sostegno a Distanza in Bolivia bastano 25 euro al mese. Per te un caffè in meno al giorno, per loro la speranza per una vita in famiglia.