Bomboniere solidali. Il crocefisso del Rwanda di Ai.Bi. per rendere indimenticabile la tua comunione e la tua cresima

Realizzato in legno scolpito a mano da artigiani locali, è un pezzo unico che può lasciare un ricordo indelebile per la tua giornata importante

Quella appena cominciata, dopo un primo semestre del 2020 molto difficile a causa del Coronavirus, potrà essere una seconda parte dell’anno, si spera, più serena. E, con la serenità, tornano e torneranno a potersi celebrare le cerimonie più importanti: battesimi, comunioni e cresime su tutte. Con queste occasioni torna anche, per molte famiglie, la necessità di trovare una bomboniera che possa lasciare una testimonianza importante ai parenti e agli amici più cari, che le condivideranno con loro. Bomboniera che può essere scelta, proprio in virtù del difficile periodo appena trascorso, anche una bomboniera solidale. Ai.Bi. – Amici dei Bambini, per sostenere i propri progetti a favore dell’infanzia in difficoltà in Italia e nel mondo, ha a diposizione una vasta gamma di bomboniere solidali che si possono ricevere a fronte di una donazione proprio in occasioni come queste.

Bomboniere solidali per comunione e cresima. La proposta di Ai.Bi.

E, proprio pensando a battesimo, comunione e cresima, è stato pensato il crocefisso del Rwanda. Si tratta di un oggetto realizzato in legno scolpito interamente a mano dagli artigiani locali del Rwanda. Realizzati artigianalmente, tutti i crocefissi sono pezzi unici. Il crocefisso in legno può essere un delicato ricordo particolarmente adatto per celebrare le cerimonie dei più piccoli. Anche questa bomboniera solidale include un cartoncino standard Ai.Bi. personalizzabile a mano con i dati dell’evento. Sul retro è riportato il messaggio di Ai.Bi. a testimonianza del gesto di solidarietà compiuto. Il crocefisso del Rwanda può essere confezionato con sacchettino porta-confetti di juta o bon bon ed è possibile però scegliere tra diversi colori di nastro.

Scegliendo una bomboniera solidale Ai.Bi., si sta a tutti gli effetti compiendo una donazione, che come tale gode quindi delle agevolazioni fiscali previste per Onlus e ONG. Una donazione ad Ai.Bi. è sempre trasparente: l’80% della somma donata viene infatti destinata alle attività progettuali, mentre solo il 20% è utilizzato in Italia per spese di gestione operativa e campagne di informazione e sensibilizzazione.

Per saperne di più: https://www.aibi.it/bomboniere-solidali/bomboniera/crocefisso-rwanda/