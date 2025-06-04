« Tutti gli Eventi

Relazioni Positive – Violenza psicologica

22 Settembre | 17:30 - 18:30

Nell’ambito del progetto Relazioni Positive Costruire reti di comunità per il benessere di donne e ragazze, realizzato con il contributo della Fondazione di Comunità Milano, Ai.Bi. Amici dei Bambini e Fondazione Libellula offrono tre incontri gratuiti sul tema della violenza di genere, con uno sguardo particolare all’età adolescenziale.

Gli appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, offriranno momenti di confronto e riflessione sui diversi aspetti della violenza nei rapporti affettivi tra adolescenti.

Queste le date dei prossimi incontri in rogramma 

  • 9 giugno 2025, ore 17.30: Rapporti affettivi nell’adolescenza – risultati Teen Survey
  • 22 settembre 2025, ore 17.30: Violenza psicologica
  • 6 ottobre 2025, ore 17.30: Violenza economica

Gli incontri si terranno online.
Per info e iscrizioni: affori@aibi.it.

Dettagli

Data:
22 Settembre
Ora:
17:30 - 18:30
Categoria Evento:

Luogo

online

Organizzatore

Ai.Bi. Amici dei Bambini

Related Eventi

Dona Ora

BONIFICO BANCARIO
c/o INTESA SAN PAOLO su c/c intestato ad
Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS
IBAN IT40 Z030 6909 6061 0000 0122 477
CODICE SWIFT/BIC BCITITMM

DONA ORA

BENEFICI FISCALI

Tutte le donazioni godono dei benefici fiscali previsti per gli enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore.

Potrai detrarre fino al 30% della tua donazione dalla dichiarazione dei redditi.

Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

Via Marignano 18 - 20098 Mezzano di S.Giuliano Milanese (Mi) Tel: +3902988221 aibi@aibi.it Visualizza le sedi Ai.Bi. in Italia
Logo Ai.Bi.
Certificazione Family Audit 5X1000 ad Ai.Bi.

Redazione | Informativa privacy | Informativa sui cookies | Nota legale | Webmail |
Copyright © 2025 Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS | C.F. 92504680155 | P.I. 05600730963