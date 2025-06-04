Relazioni Positive – Violenza psicologica

Nell’ambito del progetto Relazioni Positive Costruire reti di comunità per il benessere di donne e ragazze, realizzato con il contributo della Fondazione di Comunità Milano, Ai.Bi. Amici dei Bambini e Fondazione Libellula offrono tre incontri gratuiti sul tema della violenza di genere, con uno sguardo particolare all’età adolescenziale.
Gli appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, offriranno momenti di confronto e riflessione sui diversi aspetti della violenza nei rapporti affettivi tra adolescenti.
Queste le date dei prossimi incontri in rogramma
- 9 giugno 2025, ore 17.30: Rapporti affettivi nell’adolescenza – risultati Teen Survey
- 22 settembre 2025, ore 17.30: Violenza psicologica
- 6 ottobre 2025, ore 17.30: Violenza economica
Gli incontri si terranno online.
Per info e iscrizioni: affori@aibi.it.