Sangeetha. Da figlia adottiva a infermiera in prima linea contro il Coronavirus. Storia di un’accoglienza ricambiata

La sua vicenda raccontata al quotidiano Il Giorno. Adottata da due genitori bergamaschi ora serve la sua comunità all’ospedale Papa Giovanni XXIII

Da figlia adottiva a infermiera, impegnata in prima linea per l’emergenza Coronavirus su uno dei fronti più caldi: quello della bergamasca, area colpita in maniera devastante dall’epidemia. Questa è la storia di Sangeetha, in “trincea” dallo scorso 7 marzo al Papa Giovanni XXIII. Nata nel 1984 in un ospedale di Bangalore, la ragazza ha avuto un’infanzia complessa: la madre era morta dandola alla luce. Il padre, invece, l’ha abbandonata in quell’ospedale.

A cambiare il suo destino è stata una bella storia di accoglienza. “Sono rimasta nell’ospedale fino a quando non è arrivata suor Armida – racconta in un’intervista al quotidiano Il Giorno – italiana delle suore di Maria Bambina, che dirigeva un istituto per bambini orfani a Solur. A due anni Tino e Miriam mi hanno adottata”. Genitori “bergamaschi di Seriate. Nel mese di febbraio dell’86 ero a Bergamo. Dopo la mia adozione i miei genitori hanno avuto tre figli biologici, mia sorella e i miei due fratelli, che ora vivono negli Stati Uniti”.

Cresciuta in Italia, Sangeetha ha scelto la carriera di infermiera. Poi, all’inizio di marzo, la chiamata per entrare a far parte dell’unità Covid-19. “Alle tre e mezzo del pomeriggio del 7 marzo mi ha telefonato il caposala – spiega – per dirmi che sarei stata chiamata a lavorare a tempo pieno per l’emergenza. Alle otto di sera la chiamata della direzione delle professioni sanitarie. L’urologia era stata chiusa per trasformarla in pneumo-Covid. Non ho dormito. Ho preso servizio la sera successiva. Il reparto era aperto da due giorni e si stava già riempiendo con i pazienti che arrivavano a catena dal pronto soccorso. Frenesia, concitazione, nuovi colleghi, una malattia sconosciuta che portava i pazienti a peggiorare velocemente”. I momenti più difficili “nelle prime due settimane ho visto morire tante persone anziane. Sembrava che non dovesse finire mai. Mi portavo a casa un senso di frustrazione terribile. Per tanti non c’era stato neppure il tempo per essere lì mentre morivano, era tutto era troppo rapido. Tornavo a casa senza forze. Una notte una nonnina mi ha chiamato perché non riusciva a dormire, era in pensiero per i suoi nipoti che non vedeva da tempo. Le ho fatto compagnia. Mi ha sorriso e mi ha ringraziato dicendomi che ero un angelo. Dopo un turno ho appreso che non ce l’aveva fatta. Il vescovo di Bergamo aveva autorizzato medici e infermieri a portare la benedizione ai malati. Ho benedetto due persone. Un altro paziente mi ha chiesto di pregare con lui”.

Il miracolo della adozione è anche questo: una bambina accolta da lontano in una comunità che non era la sua, che porta il suo conforto a quella stessa comunità in un momento difficile. Forse il più difficile, da tanto tempo a questa parte.