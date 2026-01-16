Ucraina. Restituisci a Dasha il diritto di essere bambina

Share Post Share Whatsapp Messenger

Un’adozione a distanza per restituire speranza a una bambina di 11 anni, che da quando ne ha 7 vive nell’angoscia e la precarietà della guerra

Dasha ha 11 anni e vive a Volodarka, in Ucraina, con mamma, papà e la sorella maggiore Masha, di 13 anni. Da quando ha 7 anni, la sua vita è scandita dalla guerra, dalle bombe e dalle corse nei rifugi sotterranei. Si fa forza grazie al legame profondo con sua sorella, fatto di affetto e complicità. I genitori di Dasha lavorano, ma il conflitto ha creato insicurezza e precarietà, così, nonostante una vita semplice, senza un aiuto esterno farebbero fatica a garantire alle figlie serenità e opportunità di crescita.

Crescere sotto i bombardamenti

Come tante famiglie ucraine, anche quella di Dasha oggi ha bisogno di supporto, soprattutto per assicurare alle bambine uno sviluppo adeguato e un ambiente sicuro in cui crescere. Per questo la ludoteca rappresenta un punto di riferimento fondamentale: uno spazio benevolo dove i bambini possono sentirsi protetti, tornare a fare i bambini, giocare, creare e sorridere.

Con un’adozione a distanza puoi aiutare Dasha a superare i traumi della guerra e a costruire un futuro più sereno. Un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Dasha è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Dasha la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Dasha ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Dasha. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.