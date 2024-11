Esperienze e prospettive di accoglienza per le vittime di abbandono in Africa

Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS e Faris – Family Relationship International School, con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano, organizzano un seminario per riflettere sugli impegni che la cooperazione internazionale e l’adozione possono mettere in campo, in termini di accoglienza familiare, per rispondere al grido di aiuto di tutte le vittime di abbandono, vera emergenza umanitaria del nostro tempo.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi devono occupare una posizione privilegiata nelle comunità a livello mondiale, rappresentando il futuro della società, e in tal senso è fondamentale porre attenzione alla loro crescita, garantendo un ambiente ricco di relazioni positive, a partire da quelle parentali.

Guardando a queste tematiche nella dimensione dello sviluppo e della possibilità di generare nuove relazioni tra l’Africa e l’Italia, la cooperazione e l’adozione giocano un ruolo chiave. Perché se è vero che l’abbandono è una piaga diffusa in tutto il mondo, in alcune zone del continente africano si fa sentire con particolare durezza, a causa di guerre e disordini che sembrano non trovare pace.

Nel documento di AOI: “Nuovo Partenariato con l’Africa e Piano Mattei per l’Africa” si pone in evidenza che uno dei diritti mancanti nell’Agenda 2030, riconosciuto però dalla Convenzione ONU del 1989, è quello di ogni minore a crescere all’interno di una famiglia. Ecco perché, anche nel sostegno del rapporto con il mondo africano, migrazioni comprese, le relazioni familiari rimangono una questione strategica per generare sviluppo umano integrale.

Non a caso, tra i goals definiti dall’Agenda 2063 dell’Unione Africana è riportata la centralità di giovani, donne e bambini.

La giornata intende essere una riflessione sulle sfide da affrontare nel prossimo futuro in cui occorre sempre di più un impegno sistemico tra tutti gli attori per rispondere all’emergenza abbandono.

PROGRAMMA

9.30 Saluti istituzionali

Silvia Wasserer – Ufficio Tutela dei minori e l’inclusione Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Marco Griffini – Presidente Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

10.15 Punti di osservazione dei territori

Le strutture per minori nella città di Goma (RDC) e le richieste dei bambini di strada

mappatura a cura del Prof Jean Pierre Kasuku Institut National du Travail Social – Goma

e di Alessandro Solagna cooperante Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

Andrea Maria Palamidessi Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali – Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Patrick Mura Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e Politiche Migratorie – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

S.E. Enrico Nunziata Ambasciatore della Repubblica Italiana in Repubblica del Congo

S.E. Ernest Ndabashinze Ambasciatore della Repubblica del Burundi in Italia

Bertrand Mani Ndongbour Presidente del coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione internazionale: il ruolo delle diaspore nella cooperazione

Paola Severini Melograni Direttore di Angelipress

12.20 Nasce una nuova famiglia: il racconto di una famiglia di rientro dal Ghana

12. 40 Conclusioni

Valentina Griffini Amministratore Delegato di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS ed esperta di Africa

Paola Berbeglia Vice Presidente AOI – Cooperazione e solidarietà internazionale

Invitati a intervenire:

Antonio Tajani – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Eugenia Maria Roccella Ministra per la famiglia, la natalità e le pari Opportunità e Presidente Commissione per le Adozioni Internazionali

Padre Enzo Fortunato Responsabile della Giornata Mondiale dei Bambini

Modera:

Marzia Masiello Responsabile relazioni pubbliche e rapporti istituzionali Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

Segreteria iscrizioni e informazioni: faris@fondazioneaibi.it