Adozione Internazionale dall’Est Europa. L’infanzia negata di Nayden: in 8 anni ha conosciuto solo l’abbandono

Nayden è un bambino di quasi 10 anni, proviene da una famiglia numerosa di un paese dell’Est Europa ed è in protezione da circa 3 anni, attualmente in famiglia affidataria.
È un bambino in buona salute e buone condizioni generali, ma soffre di un ritardo generale psicomotorio e mentale a causa della grave negligenza subita in famiglia di origine, dove ha vissuto abbandonato a se stesso, senza alcuna stimolazione, senza scolarizzazione, senza regole, né ritmi instaurati per la vita quotidiana.
Nayden è un bambino tranquillo, timido, sempre in ricerca dell’approvazione dell’adulto di riferimento rispetto a ciò che sta facendo, perché è insicuro e ansioso.
Dal punto di vista delle abilità motorie grosse non ha problemi evidenti, anche se è molto cauto nei suoi movimenti, presenta invece qualche difficoltà con la motricità fine, non avendo avuto adeguati stimoli nella prima infanzia.
Nayden frequenta una terza elementare mista. A scuola è tranquillo e abbastanza disciplinato, ma in ritardo nell’alfabetizzazione, mentre a casa ha ancora difficoltà a seguire le regole, soprattutto perché non le ha ancora interiorizzate e quindi bisogna ricordargliele.
Esplora l’ambiente in cui si trova, è curioso anche perché spesso non conosce le cose che lo circondano non avendole mai viste o usate prime.
Ha un grande appetito, mangia di tutto e adora le caramelle. Ama stare all’aria aperta, giocare con la palla, ascoltare la musica e anche disegnare, però preferisce il gioco solitario, sempre a causa della sua storia pregressa che comporta anche difficoltà nella socializzazione.
Nayden ha davvero bisogno, quanto prima, di due figure di riferimento con le quali esplorare e conoscere il mondo. Una mamma e un papà che sappiano ripercorre con lui tutte le fasi evolutive, recuperando la sua infanzia negata, con tanta pazienza e amore da dedicare oltre che disponibilità ad avvalersi di supporto specialistico.
Se fossero presenti in famiglia altri figli più grandi sarebbero un’ottima risorsa nell’integrazione e recupero di Nayden.
Presso la sete di Ai.Bi. Amici dei Bambini sono disponibili foto e video del bambino.
Adozione Internazionale dall’Est Europa. L’infanzia negata di Nayden: in 8 anni ha conosciuto solo l’abbandono
