Adozione a Distanza in Marocco. Chamesseddine cerca la speranza. E tu puoi donargliela

Questo bambino, di soli otto anni, è stato affidato alla cure della Maison Akkari a causa delle lacune della famiglia. Ora attende chi si prenda cura di lui. E, forse, potresti essere tu

Una Adozione a Distanza in Marocco per scrivere un futuro diverso per un bambino di soli otto anni. Il suo nome è Chamesseddine e proviene da una famiglia molto povera. Per procurarsi il pane quotidiano sua madre è stata costretta a praticare la prostituzione, oltre a lavorare saltuariamente come cameriera. L’identità di suo padre é invece sconosciuta. Per questi motivi il bimbo, dopo essere stato lasciato solo per molto tempo dalla madre, è stato affidato alle cure della Maison d’Enfants Akkari, dove sta ricevendo le attenzioni e il sostegno di cui ha bisogno.

Adozione a Distanza in Marocco: nonostante i suoi trascorsi è un bambino molto attivo

Chamesseddine, nonostante i suoi trascorsi, é un bambino molto attivo, curioso e cordiale. Quest’anno frequenta il primo anno delle scuole elementari. Gode di buona salute ma, come tutti i bambini abbandonati o che come lui subiscono un distacco dalla famiglia d’origine, ha bisogno di seguire corsi di sostegno regolari per migliorare il suo livello scolastico e di svolgere altre attività ludico-ricreative e sportive organizzate dal centro, al fine di migliorare le abilità motorie del bambino e la sua salute psico-fisica.

Adozione a Distanza in Marocco per il piccolo Chamesseddine

Chamesseddine ama lo sport, i cartoni animati, il disegno, i giochi di psicomotricità, le uscite all’aria aperta e soprattutto i puzzle.

Ma, per riscoprire la speranza, quella di un futuro migliore, questo bambino ha bisogno di qualcuno che, attraverso una Adozione a Distanza, lo prenda per mano e lo accompagni nel percorso della vita, almeno in questi anni difficili che il piccolo dovrà trascorrere in un istituto. E, chissà, forse quel qualcuno potresti essere proprio tu.