Adozione Internazionale dal Sud America. Esteban, 5 anni, con l’amore di una famiglia potrà esprimere tutte le sue potenzialità

Esteban è un simpatico bambino sudamericano di 5 anni, con un viso dolce, aperto e sorridente e gli occhi leggermente a mandorla tipici della sindrome di cui è affetto: la sindrome di Down.
La giovane mamma biologica non era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale e da subito ha delegato la cura del figlio a sua madre, la quale, tuttavia, non è riuscita a garantire condizioni adeguate alla crescita del bambino, che veniva spesso lasciato solo in casa con altri minorenni, esposto a situazioni di pericolo. Per questo, è stato inserito in protezione.
Esteban vive ora in una famiglia affidataria, che si prende cura di lui e con cui ha instaurato un bellissimo rapporto.
Esteban è un bambino gentile, affettuoso e allegro, è abbastanza autonomo nelle sue attività quotidiane, ma ha sempre bisogno di supervisione.
Si muove autonomamente, sale e scende le scale, si arrampica, mangia da solo con il cucchiaio, capisce tutto ciò che gli viene detto, ma ha ancora difficoltà di espressione, usa soprattutto una comunicazione non verbale, ciononostante è un bambino molto comunicativo e socievole.
Frequenta la scuola dell’infanzia dove è coinvolto in attività varie di gioco, manipolazione, ascolto di racconti, ma presenta scarsa attenzione e inquietudine. Non avendo ancora raggiunto il controllo delle emozioni, talvolta reagisce in modo inappropriato.
Esteban mangia quasi tutto e con buon appetito, ha paura della doccia, gli piace giocare con la palla e andare al parco, ama essere ben vestito e ricevere elogi; gli piace ascoltare la musica e muoversi a ritmo.
Il bambino è seguito con terapia multidisciplinare che comprende psicologia, logopedia, terapia occupazionale e fa regolari e costanti controlli per la sindrome di Down.
Cerchiamo per lui dei genitori pazienti e dediti, consapevoli delle sfide che comporta la sua adozione, coscienti di dover proseguire con le cure già impostate e i controlli periodici, ma altresì fiduciosi nel potenziale che Esteban possiede e che potrà rivelare se adeguatamente stimolato e amorevolmente seguito. L’ideale sarebbe un inserimento in una famiglia con altri figli già presenti che possano fungere da modello per Esteban.
Nella sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
Adozione Internazionale dal Sud America. Esteban, 5 anni, con l’amore di una famiglia potrà esprimere tutte le sue potenzialità
Esteban è un simpatico bambino sudamericano di 5 anni, con un viso dolce, aperto e sorridente e gli occhi leggermente a mandorla tipici della sindrome di cui è affetto: la sindrome di Down.