Josemaria è un bambino sudamericano di 11 anni in affido familiare da un paio di anni, quando i servizi sociali sono venuti a conoscenza della sua situazione di vita precaria. La madre infatti ha avuto più relazioni sentimentali, i suoi figli sono di padri diversi ed è sempre stata negligente nei loro confronti, portandoli con sé nella sua vita di strada.
Josemaria attualmente frequenta la terza elementare. Malgrado la descolarizzazione precedente, si è ben inserito nel contesto scolastico, mostra impegno, buon rendimento, rispetto per le regole e buona interazione con docenti e compagni, è seguito nei compiti dalla mamma affidataria.
Non ha alcun problema psicomotorio sia a livello grosso sia fine, il suo linguaggio è chiaro e coerente, lo sviluppo cognitivo ed emotivo è in accordo con la sua età.
Ha una percezione positiva di se stesso, tuttavia ogni tanto presenta episodi di irritabilità o di tristezza, soprattutto all’idea di rimanere solo e abbandonato.
Ama condividere il tempo con la famiglia affidataria, facendo passeggiate al parco e al fiume, andando a mangiare la pizza o al bowling. A Josemaria inoltre piace giocare a calcio, fare giochi da tavolo e disegnare.
Da grande dice che vorrebbe fare il medico.
Data la sua età capisce perfettamente la temporaneità della sua collocazione e si mostra entusiasta di fronte alla possibilità di avere una famiglia adottiva.
I genitori ideali di Josemaria dovrebbero avere grandi risorse affettive, tempo da condividere con lui, accompagnandolo in modo funzionale, apprezzando i suoi progressi in modo che possa sentirsi sempre amato e stimato.
Adozione Internazionale in Sud America. Josemaria, 11 anni, ha bisogno di una famiglia finalmente stabile e tutta per lui
