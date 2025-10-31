Adozione Internazionale in Sud America. Brandon , 9 anni, merita di trovare amore e tranquillità all’interno di una famiglia tutta sua

Brandon è un bambino sudamericano di 9 anni che ha vissuto i primi anni nella famiglia di origine in cui ha sperimentato violenza domestica e negligenza con maltrattamenti fisici.
Il processo di recupero della madre e della famiglia allargata è fallito, quindi il bambino è stato dichiarato adottabile.
Una volta collocato in protezione Brandon è stato sia in famiglia affidataria sia in diversi istituti che da una parte hanno saputo garantire continuità assistenziale, ma dall’altra hanno minato la sua stabilità emotiva e relazionale.
Nonostante la giovane età, Brandon presentava comportamenti ostili, aggressività, linguaggio scurrile, impulsività, bassa tolleranza alla frustrazione e mancata aderenza a norme e regole, tutti aspetti che non erano stati gestiti precedentemente in famiglia.
Il bambino è seguito con terapia multidisciplinare. Si lavora a partire dai campi di suo interesse come il calcio, l’origami, la visione di video e il disegno e iniziano ad arrivare buoni risultati nel riconoscimento e nella gestione delle emozioni, nel rispetto delle regole e delle istruzioni.
Brandon frequenta la 2° elementare, è un bambino intelligente, ma la sua poca concentrazione e attenzione e la sua irrequietezza hanno molto influito sul suo apprendimento che risulta ancora in fase di consolidamento. Ha bisogno di accompagnamento costante e personalizzato.
Il bambino non ha alcun problema a livello psicomotorio sia grosso sia fine, ha un linguaggio verbale e non verbale adeguato e coerente. Dal punto di vista sociale è un bambino che non mostra timidezza nell’interazione, è in grado di muoversi in qualsiasi contesto adattandosi all’ambiente,
Gli piace stare all’aria aperta e giocare a calcio o con le biglie, andare in piscina; mangia senza problemi con preferenza per il pollo fritto, mentre rifiuta il pesce.
Dato il suo vissuto, capisce perfettamente che la collocazione in istituto è temporanea e mostra apertura verso la possibilità di una nuova famiglia.
Brandon ha bisogno di genitori emotivamente stabili, in grado di gestire situazioni di frustrazione, offrendogli un contesto prevedibile e ritmato da routine definite con norme e regole chiare. Dovranno continuare con le terapie in atto e rinforzare positivamente ogni risultato ottenuto, con pazienza e dedizione, soprattutto in ambito scolastico.
Dopo tutte queste esperienze negative Brandon merita di trovare amore e tranquillità all’interno di una famiglia tutta sua.
Nella sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
