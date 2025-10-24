Adozione Internazionale dal Sud America. Enrique, 4 anni e un nuovo rene: ora aspetta anche una nuova famiglia

Enrique è un dolce bambino sudamericano di 4 anni, figlio di madre minorenne, che è stata allontanata dalla sua famiglia una volta scoperta la gravidanza. La mamma e il bambino sono stati posti in protezione, anche a causa delle condizioni mediche del bambino che soffre di malattia renale cronica secondaria a sindrome PUV (valvola uretrale posteriore), a seguito del quale ha subito trapianto del rene sinistro quest’anno.
Malgrado il legame affettivo con il figlio, la ragazza non poteva contare su risorse emotive, economiche ed abitative per far fronte alle necessità del bambino, quindi è stata accompagnata dai servizi sociali a riconoscere come l’adozione potesse rappresentare per il bambino un’ottima opportunità di crescere e vivere in una famiglia.
Enrique vive da un paio di anni in istituto, seguito da un’equipe di professionisti che si occupano della sua salute e del suo sviluppo socio-psicofisico. Mostra uno sviluppo psicomotorio adeguato: salta, corre, si arrampica con le modalità tipiche di un bambino della sua età, un po’ trattenuto nell’esplorazione a causa delle precauzioni da osservare data la sua diagnosi.
A livello di linguaggio è ancora nella fase di acquisizione del vocabolario, costruisce frasi semplici e le accompagna con corretta gestualità.
Enrique è un bambino sorridente e curioso, interagisce bene con il personale dell’istituto e ama il contatto fisico. Gode nello stare all’aria aperta, gli piace giocare con la palla e con tutti i tipi di veicoli. Ama ascoltare la musica e vedere i video per bambini.
Attualmente è inserito in un protocollo post-operatorio, seguito dal punto di vista medico e psicologico, deve ancora prendere molti farmaci e fare periodici controlli.
Ha una bella dose di resilienza visto che non ha mai perso la sua tenacia e la voglia di giocare e di esplorare.
Per Enrique cerchiamo genitori pazienti e consapevoli delle sue condizioni di salute che andranno monitorate per lungo tempo. Enrique ha bisogno quanto prima di una famiglia che si prenda cura di lui e lo accompagni nel modo migliore, con tanto amore e dedizione, nelle sue tappe di sviluppo verso un futuro luminoso.
Nella sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
