Adozione Internazionale in Sud America. Esmeralda, 11 anni, e tanti sogni da realizzare in una famiglia che sia pronta ad accoglierla

Esmeralda è una bambina sudamericana di 11 anni, inserita in protezione fin dalla prima infanzia. Proviene da una famiglia mono-genitoriale, in cui sono presenti altri fratelli molto più grandi di lei, con i quali non ha rapporti.
Esmeralda frequenta la 3° elementare, poiché ha ripetuto un paio di classi. Va molto volentieri a scuola, mostra interesse per le attività che svolge, la sua partecipazione è adeguata, ha buone relazioni con i compagni e i docenti. Purtroppo, la sua diagnosi di iperattività combinata con deficit di attenzione, le impediscono un rendimento scolastico adeguato. Pertanto, ha un insegnante di sostegno e un piano di studi personalizzato, è inoltre seguita con terapia multidisciplinare.
Esmeralda ha avuto alcuni problemi di denutrizione nella prima infanzia, ancora oggi è sottopeso e presenta un basso appetito; aveva anche una blefaroptosi, per cui ha subìto un intervento chirurgico, ma la sua visione non è in alcun modo compromessa.
A Esmeralda piacciono le attività all’aria aperta, giocare a palla e andare al parco, cantare e ballare, ma le piace anche disegnare e modellare la plastilina. Ama giocare a scacchi e mostra abilità e piacere, tanto che è iscritta a un corso. Le piacciono molto gli animali, soprattutto cani e gatti; infatti, dice che da grande vorrebbe fare la veterinaria.
Sebbene sia nella stessa famiglia affidataria dal suo ingresso in protezione e abbia sviluppato legami forti con essa, Esmeralda sa che la mamma affidataria è una figura familiare temporanea. Dice di essere emozionata di fronte alla prospettiva dell’adozione.
Per Esmeralda cerchiamo dei genitori pazienti e consapevoli dei bisogni della bambina, che sappiano essere uniti e coerenti nell’offrirle un quadro normativo stabile, sebbene flessibile a seconda delle dinamiche familiari, che abbiano grandi doti comunicative, di ascolto e di dialogo.
Esmeralda sogna che nella sua nuova famiglia potrà avere un animale domestico, possibilmente un gatto, in compagnia del quale già immagina la sua esistenza; spera inoltre di poter fare lezioni di danza.
L’accoglienza di Esmeralda sicuramente presenta alcune sfide soprattutto in ambito educativo, ma la stabilità di una famiglia e l’attenzione alle sue difficoltà, le saranno sicuramente di aiuto nel suo sviluppo integrale.
In associazione sono disponibili foto e video della bambina.
Adozione Internazionale in Sud America. Esmeralda, 11 anni, e tanti sogni da realizzare in una famiglia che sia pronta ad accoglierla
Esmeralda è una bambina sudamericana di 11 anni, inserita in protezione fin dalla prima infanzia. Proviene da una famiglia mono-genitoriale, in cui sono presenti altri fratelli molto più grandi di lei, con i quali non ha rapporti.