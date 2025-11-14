Adozione Internazionale in Sud America. Farida, 11 anni, si illumina di gioia pensando di poter trovare, un giorno, una famiglia che la accolga

Farida è una bambina sudamericana di 11 anni appartenente a una minoranza etnica. La sua famiglia ha subìto un trasferimento forzato dal luogo di origine, a seguito del quale la bambina ha vissuto in condizioni di incuria, negligenza e abuso, per questo è stata affidata ai servizi di protezione. Attualmente vive in una famiglia affidataria e non vi sono le condizioni per un ritorno nel suo nucleo familiare.
La bambina ha elaborato questo allontanamento e ha fatto un’evoluzione positiva sia nel campo dell’espressione e del riconoscimento delle emozioni, sia nelle sue capacità relazionali, è infatti una bambina resiliente, socievole, allegra e collaborativa.
Farida frequenta la 2° elementare in quanto prima non era mai stata scolarizzata; va molto volentieri a scuola, il suo rendimento e la sua partecipazione sono buoni.
Ha qualche difficoltà nei processi di lettura e scrittura e anche nell’ortografia, predilige l’area matematica. La sua interazione con insegnanti e pari è buona e rispettosa, segue norme e regole senza difficoltà.
Farida ama fare giochi che includono attività fisica, come per esempio nascondino o “lupo mangia frutta”. Ama anche disegnare e leggere libri con favole semplici.
Le piacciono le attività sportive, pattinare e andare in bicicletta e adora quando va in piscina a nuotare.
Mangia senza problemi e le piacciono molto le insalate miste.
Dice che da grande vorrebbe fare la dottoressa o la veterinaria, visto che ama gli animali e si vede a vivere in una fattoria con le mucche, i cavalli e le galline; inoltre le piacerebbe fare dei viaggi.
La bambina reagisce alla proposta di avere una famiglia adottiva tutta per sé con un’allegria che si riflette sul suo viso e nei suoi gesti.
I genitori di Farida dovrebbero rispettare e accogliere la sua storia passata, permettendo la libera espressione dei suoi pensieri e delle sue emozioni e favorendo una comunicazione assertiva in un ambiente ricco d’affetto. Fissare regole chiare e routine stabili aiuterà l’integrazione nella nuova famiglia in cui Farida potrà crescere e svilupparsi circondata da amore incondizionato.
