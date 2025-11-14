Appelli Adozione Internazionale

Adozione Internazionale in Sud America. Farida, 11 anni, si illumina di gioia pensando di poter trovare, un giorno, una famiglia che la accolga

Pubblicato il

Scheda inserita il: 14/11/2025

Anno di nascita: 2014

Provenienza: Sud America

situazione di negligenza e abusi

Richiedi informazioni su questa bambina

Farida è una bambina sudamericana di 11 anni appartenente a una minoranza etnica. La sua famiglia ha subìto un trasferimento forzato dal luogo di origine, a seguito del quale la bambina ha vissuto in condizioni di incuria, negligenza e abuso, per questo è stata affidata ai servizi di protezione. Attualmente vive in una famiglia affidataria e non vi sono le condizioni per un ritorno nel suo nucleo familiare.
La bambina ha elaborato questo allontanamento e ha fatto un’evoluzione positiva sia nel campo dell’espressione e del riconoscimento delle emozioni, sia nelle sue capacità relazionali, è infatti una bambina resiliente, socievole, allegra e collaborativa.
Farida frequenta la 2° elementare in quanto prima non era mai stata scolarizzata; va molto volentieri a scuola, il suo rendimento e la sua partecipazione sono buoni.
Ha qualche difficoltà nei processi di lettura e scrittura e anche nell’ortografia, predilige l’area matematica. La sua interazione con insegnanti e pari è buona e rispettosa, segue norme e regole senza difficoltà.
Farida ama fare giochi che includono attività fisica, come per esempio nascondino o “lupo mangia frutta”. Ama anche disegnare e leggere libri con favole semplici.
Le piacciono le attività sportive, pattinare e andare in bicicletta e adora quando va in piscina a nuotare.
Mangia senza problemi e le piacciono molto le insalate miste.
Dice che da grande vorrebbe fare la dottoressa o la veterinaria, visto che ama gli animali e si vede a vivere in una fattoria con le mucche, i cavalli e le galline; inoltre le piacerebbe fare dei viaggi.
La bambina reagisce alla proposta di avere una famiglia adottiva tutta per sé con un’allegria che si riflette sul suo viso e nei suoi gesti.
I genitori di Farida dovrebbero rispettare e accogliere la sua storia passata, permettendo la libera espressione dei suoi pensieri e delle sue emozioni e favorendo una comunicazione assertiva in un ambiente ricco d’affetto. Fissare regole chiare e routine stabili aiuterà l’integrazione nella nuova famiglia in cui Farida potrà crescere e svilupparsi circondata da amore incondizionato.

Richiedi informazioni su questa bambina