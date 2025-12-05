Adozione Internazionale in Sud America. Francisco, 10 anni. Una famiglia per imparare ad amare

Francisco è un bambino sudamericano di 10 anni accolto in istituto da un anno e mezzo. In precedenza, ha vissuto nella famiglia allargata materna, in condizioni di estrema negligenza e incuria in tutti gli ambiti: sanitario, scolastico, abitativo, economico e alimentare. Ma soprattutto ha sofferto di deprivazione affettiva per cui ha fatto molta fatica a inserirsi nell’ambiente istituzionale e scolastico, dovendo aderire a ritmi, spazi e regole a lui sconosciuti. Ha fatto anche fatica ad entrare in relazione con adulti e coetanei, mostrando difficoltà nella gestione dei rapporti, che sfociavano alternativamente in episodi di aggressività o in indifferenza.
Dal punto di vista motorio, sia grosso che fine e dal punto di vista del linguaggio espressivo, non ha alcun problema e il suo sviluppo è in accordo con l’età cronologica.
A causa della mancata scolarizzazione precedente, Francisco attualmente frequenta la terza elementare, in un percorso di accelerazione che gli consenta di livellarsi. Gli piacciono soprattutto le materie che includono un’attivazione motoria, predilige l’area di matematica rispetto a quella linguistica e ha bisogno di supervisione e costante rinforzo, data la scarsa concentrazione e attenzione.
Ciononostante va volentieri a scuola, segue le istruzioni e si impegna.
È seguito con terapia multidisciplinare che include logopedia, terapia occupazionale e psicologia.
Francisco mostra piacere nello svolgere attività che riguardano l’agricoltura e la campagna in generale, gioca anche con la palla, l’altalena e fa giochi da tavolo, ma manifesta la sua felicità quando parla di piante e orto.
Data la sua età capisce perfettamente la temporaneità della sua collocazione in istituto e ,si mostra aperto alla possibilità di avere una famiglia adottiva.
Dal momento che non è stato abituato alle espressioni di affetto, Francisco è molto cauto all’inizio della relazione e può mostrare disagio nel contatto fisico, perciò i futuri genitori adottivi dovranno avvalersi di altre strategie di avvicinamento ed essere molto pazienti in questo ambito, come anche nell’area delle regole e dei limiti che Francisco fa ancora fatica ad accettare, soprattutto quando posticipano una soddisfazione dei suoi interessi e desideri.
In associazione sono disponibili foto e video del bambino.
