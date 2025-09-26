Adozione Internazionale in Sud America. Ines, 11 anni, più il tempo passa e più si dispera: ha bisogno di una famiglia ora!

Ines è una bambina sudamericana di 11 anni che ha vissuto fino agli 8 anni con la mamma e la famiglia materna allargata. Purtroppo, in tutto questo tempo ha sperimentato solo grave negligenza da parte degli adulti responsabili delle sue cure e gravi maltrattamenti fisici e verbali. Attualmente vive in istituto.
Ines frequenta la 3° elementare, decisamente in ritardo rispetto a un percorso educativo standard, sia a causa della mancata scolarizzazione precedente e alla mancanza di stimoli, sia a causa delle difficoltà incontrate nell’inserimento scolastico nell’interiorizzare le norme, nell’interazione con pari e docenti. Inoltre il suo stato emotivo è fluttuante, per questo è seguita con terapia multidisciplinare.
Ha un buon linguaggio e riesce a esprimere i suoi pensieri e sentimenti in modo coerente, purtroppo ha ancora molte difficoltà nei processi di lettura e scrittura.
Dal punto di vista psicomotorio ha buone capacità di movimento come correre, saltare e arrampicarsi, ma scarse abilità manuali.
Ines partecipa con piacere ad attività che includono il ballo, la pittura, le uscite ricreative, non le piace sentirsi sola, ha paura del buio e degli incubi. Le piace fare giochi di ruolo. Dice che da grande vorrebbe fare l’educatrice per curare i bambini, nel suo futuro immagina anche di studiare, conoscere molti posti e vedere il mare.
Per Ines cerchiamo dei genitori che, oltre a garantirle amore, protezione e l’esercizio dei diritti finora negati, abbiano tempo da dedicarle, siano sensibili alla sua storia pregressa e alle sue esternazioni ambivalenti; che possano accompagnarla nel suo percorso scolastico di recupero e che siano disponibili a proseguire le terapie già in atto, che condividano la passione per il ballo e i lavoretti.
Ines ha bisogno di trovare un ambiente stabile dove interiorizzare le regole sotto una guida autorevole e allo stesso tempo amorevole, uno spazio che la metta al riparo dalle situazioni di stress e dove lei possa gradualmente inserirsi come membro familiare a tutti gli effetti, adattandosi alle nuove routine proposte.
In sede sono disponibili foto e video della bambina.
