Justin è un bambino sudamericano di 2 anni, con uno sguardo curioso caratterizzato dai tipici occhi a mandorla che connotano la sindrome di cui è affetto: la sindrome di Down.
Proviene da una famiglia numerosa di una comunità indigena che non ha possibilità di accesso alle cure, inoltre le condizioni socioculturali ed economiche della famiglia metterebbero a rischio la vita del bambino che quindi è stato lasciato in protezione e non vi sono condizioni tali da presupporre il suo ritorno in famiglia.
Justin vive ora in una famiglia affidataria, che si prende cura di lui con amore e dedizione e con la quale ha potuto instaurare ritmi e routine quotidiane.
A livello motorio presenta ritardi tipici della sua patologia e cammina ancora con l’aiuto di sostegno. A livello di linguaggio Justin mostra intenzione comunicativa, non riesce ancora ad articolare le parole, ma imita i suoni e si gira se chiamato per nome.
A livello sociale mostra timidezza iniziale nella relazione con gli sconosciuti e si ritrae in caso di contatto fisico.
Justin è in grado di esprimere le sue emozioni a livello non verbale. Lo disturbano i luoghi affollati e i rumori forti. Ama giocare con la palla, con i giocattoli sonori e i peluche colorati, talvolta ascolta musica per bambini e guarda la TV. È un bambino curioso ed esploratore.
È seguito con terapia multidisciplinare che prevede fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale e fa regolari controlli per la sindrome di Down.
Cerchiamo per lui dei genitori pazienti e dediti, consapevoli delle sfide che comporta la sua adozione, coscienti di dover proseguire con le cure già impostate e i controlli periodici, ma altresì fiduciosi nel potenziale che Justin possiede. Potranno insegnargli molte cose attraverso attività ludiche ed esperienze sensoriali alla sua portata.
In Associazione sono disponibili foto del bambino.
Adozione Internazionale dal Sud America. Justin, solo 2 anni ma con tanta voglia di avere una mamma e un papà
Justin è un bambino sudamericano di 2 anni, con uno sguardo curioso caratterizzato dai tipici occhi a mandorla che connotano la sindrome di cui è affetto: la sindrome di Down.