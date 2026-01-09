Adozione Internazionale in Sud America. Severino, 9 anni, ogni giorno prega perché arrivi presto la sua nuova famiglia

Severino è un bambino sudamericano di 9 anni, nato da madre adolescente inserita nel sistema di protezione fin dai tempi della gravidanza. Il bambino ha vissuto per lungo tempo con la madre, ma il legame materno-filiale che si stava tentando di costruire, malgrado gli sforzi degli operatori, era inadeguato e non rispondeva ai bisogni di Severino. Pertanto si è deciso di sospendere la relazione con lei e procedere con la sua dichiarazione di adottabilità.
Severino frequenta la 4 elementare, va volentieri a scuola, ma presenta alcune difficoltà, soprattutto nell’area scientifico-matematica. Soffre di inquietudine motoria, ha un basso livello di concentrazione e bisogna sempre tenere alta la sua motivazione.
Il suo comportamento nell’ambiente scolastico è migliorato, dopo un primo periodo difficile, tenendo conto dei vari cambi di scuola che ha dovuto subire. Oggi la relazione sia con gli adulti che con i pari è adeguata, fatti salvi episodi di poco controllo delle emozioni e della frustrazione.
È seguito con terapia multidisciplinare per le sue varie difficoltà.
Severino è un bambino affettuoso, sensibile e amichevole. È un bambino con un lato spirituale molto sviluppato e prega nel quotidiano. Ha paura del buio e degli scarafaggi.
Ama vestirsi sportivo e i suoi colori preferiti sono il blu e l’azzurro. Gli piacciono i cartoni animati giapponesi. Ama tutti gli sport, con preferenza per il calcio; gli piace disegnare, stare all’aria aperta e fare le passeggiate al fiume e canta molto bene. Da grande dice di voler fare l’ingegnere o il calciatore.
È perfettamente consapevole della temporaneità della sua collocazione in affido e mostra apertura verso l’adozione, sognando una famiglia tutta per sé, che lo ami e lo protegga e con la quale festeggiare il compleanno, il natale e le altre feste.
I futuri genitori di Severino dovranno essere empatici, sensibili e consapevoli della sua complicata storia precedente, riuscire a creare un legame di fiducia con il bambino affinchè possa liberamente esprimere le sue emozioni e nello stesso tempo proporre regole di convivenza chiare e stabili. Sarà necessario condividere con lui le attività sportive e artistiche. Sarebbe auspicabile che siano persone spirituali in modo che Severino possa continuare a sviluppare questo suo lato caratteriale, così importante per lui.
Presso la sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
