Adozione Internazionale in Sud America. Soraya, 11 anni, cerca una famiglia per rinascere figlia amata e desiderata

Soraya è una bambina sudamericana di 11 anni cresciuta nella famiglia allargata da subito dopo la nascita. Il padre se n’è andato non appena ha saputo della gravidanza della compagna. Purtroppo, con i parenti la bambina ha sperimentato negligenza, dinamiche familiari disfunzionali basate su violenza fisica, verbale e psicologica, inadeguati metodi di correzione e scarsa comunicazione.
Attualmente vive una famiglia affidataria.
Soraya frequenta la 5° elementare, il suo rendimento è basilare, influenzato dalle difficoltà di attenzione e concentrazione. Tuttavia, la bambina afferma di sentirsi bene nel contesto scolastico, presenta adeguate relazioni interpersonali con pari e docenti, anche se talvolta fa fatica a comprendere e quindi a rispettare le regole e norme.
Il suo stato emotivo è fluttuante, passa da periodi di stabilità a periodi di tristezza, che possono sfociare in irritabilità e comportamenti oppositivi e provocatori, per questo è seguita con terapia multidisciplinare. Ciononostante Soraya ha mostrato una capacità progressiva di adattamento alle situazioni e miglioramenti in tutte le aree.
Afferma di aver già progetti per il futuro, vuole studiare architettura data la sua abilità e passione per il disegno, d’altra parte mostra anche passione e capacità nel canto. Attualmente frequenta anche un corso di Judo.
Data la sua età, capisce perfettamente in cosa consiste l’adozione e manifesta il suo desiderio di trovare una famiglia preferibilmente con una mamma, un papà e un animale.
Ci auguriamo che Soraya possa presto essere accolta da genitori che abbiano tempo da dedicarle sia per accompagnarla nel suo percorso scolastico, sia per favorire e condividere con lei le sue passioni e le attività di suo interesse, continuando a seguire le terapie già in atto. In questo modo Soraya potrà rielaborare la sua storia passata e concedersi di rinascere figlia amata e desiderata in una nuova famiglia.
