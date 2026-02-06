Adozione Internazionale in Sud America. Claudio, 11 anni e un solo desiderio: essere finalmente figlio. Per sempre

Claudio è un bambino sudamericano di 11 anni, recentemente collocato in affido familiare, dopo che è stato tentato, senza successo, un recupero delle capacità genitoriali della madre. Il padre è sempre stato assente dalla sua vita.
Purtroppo, fino a poco tempo fa ha vissuto in condizioni di estrema negligenza e incuria: poteva rimanere molti giorni senza lavarsi, con gli stessi vestiti addosso, frequentava case di estranei perché rimaneva da solo, non faceva controlli medici e frequentava la scuola in modo saltuario.
Il bambino presto verrà inserito in 3^ elementare, mantenendo un piano di apprendimento personalizzato che ha già dato risultati sia nell’area logico-matematica, sia nell’area umanistica, dove però riscontra maggiori difficoltà anche a causa di alcuni problemi di pronuncia mal gestiti nell’infanzia. Ciononostante la sua comunicazione è fluida e funzionale. Beneficia di terapia multidisciplinare.
Claudio è un bambino rispettoso sia con i pari che con gli adulti, segue le norme stabilite in classe e a casa. È tranquillo e collaborativo, con una buona predisposizione alle relazioni sociali.
Non presenta ritardi o disturbi dal punto di vista psicomotorio, sia fine sia grosso. È un bambino agile e coordinato, indipendente e autonomo nelle sue attività quotidiane.
Claudio ama le attività all’aria aperta come andare in campagna a raccogliere la frutta, andare in piscina, fare sport. Non gli piace stare da solo e ama condividere il tempo con la famiglia e gli amici, con i quali, però, può entrare in tensione quando lo contraddicono o non lo lasciano agire da leader e capogruppo, come vorrebbe sempre fare.
Nel tempo libero guarda la TV, gli piace ballare e fare sport, soprattutto il calcio e vorrebbe essere iscritto a un corso di nuoto. Gli piace anche disegnare, per cui da grande si figura o come architetto o come calciatore.
Claudio sa che la sua collocazione in affido è temporanea e si mostra aperto all’adozione; è felice nella sua famiglia affidataria, ma si è mostrato resiliente, aperto e flessibile ai cambiamenti.
Per lui cerchiamo genitori affettuosi, comunicativi, consapevoli della sua storia pregressa, dei suoi deficit cognitivi e della necessità tanto di accompagnamento educativo quanto di mantenere le terapie già in atto.
Genitori che sappiano creare spazi di sviluppo e crescita personale nel quadro di limiti e norme precise stabilite e fatte rispettare con amore e pazienza.
Presso la sede di Ai.Bi. sono disponibili foto e video del bambino.
