Adozione internazionale. #Iorestoacasa con Amici dei Bambini. Per pensare al futuro

Il presidente Marco Griffini: “Questo è il momento propizio per informarsi sull’adozione, soprattutto per chi, preso quotidianamente da mille impegni non ne ha mai avuto il tempo. Metteremo in campo un grande sforzo organizzativo”

Anche Ai.Bi. – Amici dei Bambini, organizzazione nata oltre trent’anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie e che ha come mission la lotta all’abbandono minorile in Italia e nel mondo, aderisce alla campagna #Iorestoacasa, per contrastare l’emergenza da Coronavirus Covid-19. “Anche Ai.Bi. – spiega il presidente dell’associazione Marco Griffini – vive momenti complessi per questa emergenza che sta toccando tutti noi. Molti dei nostri collaboratori sono costretti a lavorare a distanza, ma le nostre attività non si fermano, perché i bambini abbandonati, che sono al centro della nostra attività, ovviamente, non possono aspettare, ma ovviamente rispettando le regole. Per esempio è notizia di oggi che, per il terzo giorno, in Cina non si registrano contagi fuori dalla provincia dello Hubei, segno che le misure di contenimento funzionano”.

Così la scorsa settimana Ai.Bi. ha lanciato il primo percorso informativo “L’incontro con l’Adozione Internazionale” in modalità online, che si terrà giovedì 12 marzo dalle ore 14.30. “Sarà – continua il presidente Griffini – il primo di una serie. Anche coinvolgendo le nostre sedi territoriali faremo in modo che gli incontri formativi e informativi si tengano in modalità ‘distance learning’. Anche il nostro sito web si attrezzerà con rubriche apposite attraverso le quali gli utenti e le coppie interessate, avendone facoltà, potranno informarsi sulla adozione internazionale, ma anche sull’affido famigliare. In questi giorni abbiamo per esempio ricevuto la chiamata di un ristoratore che, avendo suo malgrado dovuto ridurre il lavoro, era interessato a informarsi sul tema”.

“Mi rivolgo – ha aggiunto Griffini – a tutte quelle coppie, famiglie (e sono centinaia di migliaia) che presi da mille impegni di questa frenetica vita quotidiana, non hanno mai avuto il tempo di riflettere con tranquillità o hanno sempre rinviato a tempi migliori un loro desiderio magari recondito di informarsi sulla adozione internazionale. Questo è il momento propizio. Mi rivolgo anche a chi ha iniziato un percorso di adozione o affido, anche per loro Ai.Bi. metterà in campo in queste settimane una grande sforzo organizzativo, impegnando tutte le sue 11 sedi. Ora è il momento di pensare al futuro!”

Relativamente all’adozione internazionale, Ai.Bi. organizzerà a cadenza periodica nuovi incontri in formato distance-learning le cui date saranno tempestivamente pubblicate sul nostro sito. Per info e iscrizioni online: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-internazionale/#incontri-informativi-adozione. Anche il percorso pre-adozione “Primi passi” sarà disponibile presto in formato “a distanza”. (Info: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-internazionale/#corso-pre-adozione). Sul Forum di Amici dei Bambini (https://www.forumaibi.it) sarà inoltre aperta una specifica rubrica “L’esperto risponde”, per dialogare a distanza con lo staff.