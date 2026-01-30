Adozione Internazionale in Sud America. Alberto, 10 anni: “Anche a me piacerebbe avere una mamma che mi abbracci quando sono triste”

Alberto è un bambino sudamericano di 10 anni, in protezione da un paio di anni in istituto. Ha vissuto sia con la madre sia in famiglia allargata.
L’instabilità abitativa, la mancanza di una figura stabile di riferimento, sia affettivo sia normativo, e la negligenza prolungata, hanno influito negativamente su di lui. Il bambino presto verrà inserito in 4^ elementare, ma ha avuto un percorso scolastico accidentato. Vi sono stati progressi significativi soprattutto nell’area logico-matematica, mentre permangono difficoltà nella letto-scrittura.
Non presenta ritardi né dal punto di vista psicomotorio, né sul fronte del linguaggio. È un bambino autonomo nelle sue attività quotidiane.
È in grado di stabilire legami con i compagni e gli adulti, ama partecipare ad attività di gruppo sia scolastiche sia ricreative; è collaborativo e riesce a rispettare le regole, talvolta però non riesce a gestire la frustrazione e presenta comportamenti impulsivi o aggressivi, per cui beneficia di accompagnamento psicologico che sta dando buoni risultati.
Alberto è un bambino allegro e ricettivo, ha un buon livello di adattamento, è in grado di esprimere affetto. È curioso dell’ambiente che lo circonda, con un alto livello di energia e bisogno di socializzazione. Ama gli sport, specialmente il baseball, la boxe e il calcio. Gioca con i videogiochi e il computer. Gli piace cantare e fare il karaoke e recentemente ha voluto imparare a giocare a scacchi. Tra i suoi cibi preferiti ci sono la pasta e il pollo, mentre rifiuta la zucca.
Alberto sa che la sua collocazione in affido è temporanea e si mostra aperto all’adozione. Esprime il desiderio di far parte di un nucleo familiare che gli offra cura e protezione, dicendo: “Mi piacerebbe avere una mamma che mi abbracci quando sono triste.”
Ciò non toglie che vi siano anche aspetti di ansia e inquietudine al pensiero di cambiare vita.
Alberto ha esplicitamente detto che si troverebbe a suo agio anche con una mamma single.
Nel futuro si vede calciatore o boxeur, ma dice anche che vuole terminare gli studi universitari e questa fluttuazione è tipica della sua età.
Per lui cerchiamo genitori affettuosi, comunicativi, pazienti, consapevoli di doverlo accompagnare nella strutturazione della sua personalità, dovendo ancora consolidare alcune condotte della quotidianità e mantenendo il sostegno in ambito scolastico. Naturalmente i futuri genitori dovranno condividere la sua grande passione per lo sport.
