Adozione internazionale Sud America. Jason, Kenny e Anita, 10, 8 e 6 anni. Tre fratelli in cerca di una nuova famiglia

Il gruppo di fratelli sudamericani è composto da Jason di 10 anni, Kenny di 8 e Anita di 6. I bambini sono in protezione da circa 3 anni, dopo che è stata fatta una segnalazione alle autorità competenti per lo stato di abbandono e negligenza in cui vivevano. Il tentativo di recupero della madre e della famiglia allargata materna non ha dato i risultati sperati, per cui i bambini oggi sono in stato di adottabilità.
Da quando sono stati presi in carico dai servizi sociali, i tre fratelli hanno sempre vissuto insieme in varie famiglia affidatarie, per cui la loro adozione deve essere fatta come fratria, senza separarli.
All’ingresso in protezione tutti e tre presentavano problemi di malnutrizione e ritardi nella sfera del linguaggio, data la bassa stimolazione nella famiglia di origine, ma nessuno presentava grossi problemi di salute, né ritardi psicomotori. Tutti hanno potuto beneficiare di sostegno multidisciplinare che comprende terapia psicologica, occupazionale e logopedia.
Jason è il più grande dei tre e si era fatto carico dell’accudimento dei fratelli più piccoli. Fa fatica a regolare il suo comportamento a causa del maggiore tempo vissuto in condizioni disfunzionali. Frequenta la 2° elementare ed è in ritardo rispetto a un percorso di studi regolare, data la mancata scolarizzazione precedente. È un bambino estroverso, interagisce con facilità con pari e adulti. Gli piace disegnare, colorare, ascoltare la musica, andare al parco, in piscina e anche a visitare i musei. Da grande dice di voler fare l’architetto.
Kenny frequenta anche lui la 2° elementare con adeguato rendimento, tenendo conto della scarsa stimolazione durante l’infanzia e della mancata scolarizzazione precedente. Inoltre, indossa apparecchi acustici per ipoacusia bilaterale. Kenny è abbastanza estroverso, come il fratello, ama giocare con le macchinine, è appassionato di supereroi, gli piace cantare, il suo colore preferito è il rosso.
La piccola Anita ha frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, anche lei beneficia di sedute di logopedia. Al contrario dei fratelli è una bambina tranquilla e piuttosto timida. Le piace andare in piscina, guardare i cartoni animati, fare giochi di ruolo con le bambole e la cucinetta. Le piace il colore rosa, i suoi cibi preferiti sono il riso, l’uovo e il cioccolato.
Cerchiamo per loro una famiglia consapevole dell’impegno di adottare 3 bambini in fasce di età diverse e con esigenze e bisogni individuali, che abbia il tempo e l’energia di seguirli nei loro diversi percorsi di sviluppo. Che sappia fornire loro un quadro chiaro di limiti e regole veicolate da amore incondizionato, che sia paziente ed empatica, in modo da poter apprezzare ogni progresso e fornire così a ogni figlio una base sicura dalla quale partire per esplorare il mondo e costruire una buona immagine di sé.
In associazione sono disponibili foto dei bambini.