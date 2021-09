Adozione internazionale: il 29 settembre un webinar gratuito di presentazione del corso online per operatori

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Faris – Family Relationship International School e Ai.Bi. Amici dei bambini, propongono il corso L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione. Per stimolare, riflettere e tenere aggiornati gli operatori del sociale che si occupano di adozione internazionale. Mercoledì 29 la presentazione gratuita aperta a tutti

Il rischio, quando si parla di certe tematiche legate ai bambini, al terzo settore, al sociale… è pensare a esse nell’ottica del volontariato. Che, per carità, è fondamentale e in molti casi necessario per sostenere e portare avanti tutte le attività, ma che non esaurisce minimamente il bisogno di figure professionali senza le quali nulla può stare in piedi.

A maggior ragione quando si parla di adozione internazionale, tema molto delicato per il quale le competenze necessarie e il costante aggiornamento su normative e procedure sono alla base della possibilità stessa dell’esistere di questa istituzione.

“A più di venti anni dall’entrata in vigore della legge 476 sull’adozione internazionale, cosa è cambiato? – si domanda Cinzia Bernicchi, nota esperta del “mondo dell’adozione internazionale” e coordinatrice del corso. Tutti siamo cambiati, il mondo è cambiato, il sistema è cambiato. Gli operatori che si dedicavano a tempo pieno a questo importante impegno sono, in molte realtà, ormai a riposo, il sistema sanitario e socio-assistenziale si è molto modificato e ci rendiamo conto ogni giorno di più che abbiamo bisogno di confrontarci per comprendere come accogliere con consapevolezza questi nostri figli forse più fragili di ieri. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di accompagnare con più attenzione le nostre coppie, spesso diverse dal passato. Gli spunti di riflessione che con questo corso proporremo ci aiuteranno a comprendere questo fenomeno così complesso e in continua trasformazione.

Una trasformazione che riguarda anche gli aspetti legislativi e di rapporti con i vari Paesi, che in molti casi hanno cambiato notevolmente gli scenari dell’adozione internazionale e per i quali è più che mai necessario essere costantemente aggiornati”.

Proprio per gli operatori del sociale che si occupano di adozione, dunque, e per tutti coloro che hanno a cuore la tematica, per studio o per lavoro, si rivolge il corso proposto dal Faris – Family Relationship International School e Ai.Bi. – Amici dei Bambini: “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”.

L’obiettivo è quello di aiutare i professionisti dell’adozione a orientare e applicare al meglio la propria competenza, tenendoli aggiornati rispetto alla realtà internazionale nella quale vivono i minori dichiarati adottabili, per meglio comprendere quanto la disponibilità delle coppie sia rispondente ai loro bisogni.

Verranno, inoltre, raffrontate le diverse normative e ci si concentrerà sull’importanza degli approfondimenti tematici per le coppie aspiranti all’adozione.

Organizzazione e struttura del corso Adozione Internazionale

Il corso, condotto da Cinzia Bernicchi e da operatori dell’adozione internazionale di pluriennale esperienza, sarà organizzato con una parte illustrativa da parte del conduttore e momenti di interazione con i partecipanti. Al termine è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.

Il corso si divide in 4 moduli per una durata complessiva di 9 ore.

Prima del via ufficiale, proprio per illustrare nel migliore dei modi caratteristiche e finalità della proposta, ci sarà un Webinar gratuito di presentazione, in programma mercoledì 29 settembre 2021 dalle h:17.

Tutte le informazioni per il webinar di presentazione si trovano a questa pagina del sito Faris.

QUI, invece, il programma completo del corso, con la possibilità di iscriversi già da ora.

Per qualsiasi, ulteriore informazione, si può scrivere a faris@fondazioneaibi.it