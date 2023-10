AibiWeek. A teatro con Pirandello e on-line per scoprire l’adozione e l’affido. Ecco gli appuntamenti della settimana

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Tra il 9 e il 15 ottobre, Ai.Bi. propone uno spettacolo teatrale a Bologna, tratto da un’opera di Pirandello, ma anche incontri dedicati all’affido familiare e all’adozione internazionale, per le coppie che vogliono aprire le porte e il loro cuore ai minori in difficoltà. Scopri i dettagli

Lunedì 9 ottobre

Teatro Dehon di Bologna

L’uomo la bestia e la virtù

9 Ottobre

Ore 16:00 e ore 21.00

20 euro e 30 euro

Uno spettacolo teatrale in due atti, tratta dalla novella di Pirandello Richiamo all’obbligo, realizzata con il patrocinio di Ai.Bi.

Si tratta di una satira graffiante dell’ipocrisia e del perbenismo borghese (tutti i personaggi sono grottescamente paragonati ad animali) che rende la commedia molto attuale in un’epoca come la nostra in cui l’ipocrisia dilaga in tutti gli ambienti sociali.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 10 ottobre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare Residenti in Lombardia – ottobre

On Line

Ore: 21.00

Costo: Gratis

Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Chi è interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, può partecipare al nostro incontro informativo.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 12 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – ottobre

On Line

Ore: 21.15

Costo: Gratis

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente.

Un modo per conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 14 ottobre

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI