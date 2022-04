AiBiWeek. Tra webinar accoglienza profughi, informativi adozione internazionale e affido, e anche spettacoli teatrali

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Settimana ricca di impegni di ogni tipo dal 4 al 10 aprile. Proseguono gli incontri per la formazione all’accoglienza dei profughi ucraini, ma c’è spazio anche per parlare di abusi, affido e per due spettacoli teatrali patrocinati da Ai.Bi. a Bologna e a Bergamo

Lunedì 4 aprile

FARIS – Family Relationship International School

Abuso e maltrattamento nell’Adozione

On Line

Ore: 18.30

Costo: 40 euro

Corso rivolto a tutte quelle coppie interessate all’adozione internazionale, le quali stanno facendo il percorso con i servizi sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato a un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Approfondiremo le possibili conseguenze psicologiche delle esperienze di abuso e di violenza vissute e le ripercussioni sulla relazione con i genitori e i pari.

L’obiettivo è fornire gli strumenti per prefigurare la propria disponibilità all’accoglienza di bambini con questo tipo di vissuto. Partendo da casi reali e descrivendo alcune possibili situazioni, verrà offerta l’occasione di riflettere su questa particolare tipologia di bagaglio che molti bambini adottivi si portano dietro.

Formatrice del corso è la dott.ssa Elisa Sciommarello, psicologa, consulente del settore adozioni internazionali di AiBi – Amici dei Bambini, esperta in tematiche di adozione.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 11.15

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Saxophone srl

Agosto, marito mio non ti conosco

Teatro Dehon di Bologna

Ore 16:00 e ore 21:00

Costo: 20 euro (ore 16:00); 30 euro (ore 21:00)

Spettacolo teatrale con il patrocinio di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Commedia comica in 2 atti di Rita Vivaldi. Regia di Enzo Rapisarda. Portata in scena dalla compagnia “A me gli occhi”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Saxophone srl accedendo alla pagina www.saxophonesrl.it o chiamando ai numeri telefonici 059/8750689; 800/190531.

Maggiori informazioni a questa pagina

Martedì 5 aprile



FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Non ci aspettavamo una guerra. Non oggi, nel 2022. Non ce lo aspettavamo in Europa. Migliaia di persone, famiglie e bambini stanno scappando, verso i Paesi limitrofi. Non sappiamo cosa ci aspetta per il futuro ma dobbiamo tenerci pronti e…tendere la mano. Nella stagione dei grandi sbarchi, il popolo italiano si è sempre distinto per il senso di solidarietà verso il prossimo. Ancora di più oggi, impariamo dall’esperienza e prepariamoci ad accogliere bambini e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto!

In questo webinar verranno presentate le possibili forme di accoglienza di bambini e famiglie in fuga dalla guerra. È un primo incontro informativo dove po

tersi avvicinare all’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini che opera da anni in Ucraina e in Moldova, per poter capire se possiamo prepararci ad essere d’aiuto, insieme.

L’incontro è gratuito per permettere la partecipazione a più persone possibili e sarà condotto da Michela De Santi, operatore di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

Sportello informativo affido e adozioni

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

Ore 16:30 – 19:00

Gratuito

Ogni primo martedì del mese, una famiglia volontaria di Ai.Bi. sarà presente nella Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, Via Enrico Bottiglieri 21, Salerno, dalle 16.30 alle 19.00, per incontrare chiunque abbia voglia e desiderio di approfondire le tematiche dell’adozione e dell’affido. Le famiglie porteranno la loro esperienza, così da essere un primo riferimento utile sul territorio e farsi portavoce di quel diritto a essere figlio che spesso viene negato, in Italia e all’estero.

Ulteriori informazioni QUI o scrivendo a salerno@aibi.it

Mercoledì 6 aprile

FARIS – Family Relationship International School

FARIS – Family Relationship International School

Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari – appuntamento

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Un corso pensato per le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria, ma espressamente rivolto a chi ha già partecipato agli incontri formativi sull’affido familiare – solo residenti in Lombardia.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

L’obiettivo è dare ai partecipanti gli strumenti per imparare a conoscere la realtà dell’affido familiare.

Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti, vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario.

Docente del corso è la Dott.ssa Sonia Albini, assistente sociale, formatrice, referente del settore affido di AiBi – Amici dei Bambini. Esperta in tematiche di affido familiare e di servizi di accoglienza minori.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “La classe non è acqua”

Diretta facebook

Ore 19:30 – 20:30

Gratuito

Per i mercoledì di Panthakù, torna la rubrica mensile “La classe non è acqua”, in cui i partner del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” si raccontano e raccontano le novità dell’ultimo periodo.

Per seguire la diretta CLICCA QUI

Venerdì 8 aprile

Saxophone srl

Amore mascherato

Teatro Colognola di Bergamo

Ore 16:00 e ore 21:00

Costo: 20 euro (ore 16:00); 25 euro (ore 21:00)

Spettacolo teatrale con il patrocinio di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Commedia-vaudeville in un atto, ispirato a Georges Feydeau e portato in scena da D.A.R.T.E Teatro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Saxophone Tuttospettacolo: 02.36685208 — mail: saxmi2@libero.it.

Maggiori informazioni a questa pagina

Sabato 9 aprile

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI