Bolivia. Che emozione! Finalmente si esce dall’istituto

I 60 bambini dell’istituto José Soria, grazie ai programmi del Sostegno a Distanza di Ai.Bi., si “regalano” dopo tanti mesi di isolamento, una bella giornata spensierata fra le bellezze naturali di Hampaturi.

Il Centro di Accoglienza José Soria si trova a La Paz, fu costruito per gli orfani di guerra ed oggi oggi ospita 60 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni vittime di abuso, maltrattamenti e abbandono. Ai.Bi. affianca il centro attraverso Progetti di Vita Individuali volti al ricongiungimento familiare o all’accoglienza in una nuova famiglia, garantendo a ciascun bambino un sostegno psicologico, scolastico, medico e educativo personalizzato.

Il regalo di Natale che i nostri operatori hanno voluto fare a questi bambini è stata una gita, come ai bei vecchi tempi pre-Covid quando uscire era per tutti più semplice.

Ormai è più di un anno che ai bambini era stata promessa una gita fuori porta e l’aspettativa era davvero alta.

Si è deciso di non rimandare più, prese tutte le misure di sicurezza e fatte mille raccomandazioni ai bambini alle 8 del mattino tutti erano pronti per partire con il grande pullman che li avrebbe portati a Hampaturi, una località a circa un’ora di viaggio.

Ad aspettarli tanta natura dove giocare finalmente in libertà e una cascata cristallina che forma un bello specchio d’acqua dove i ragazzi sono entrati a giocare gioiosi, come a lavar via i tanti pensieri e le preoccupazioni di questo difficile periodo.

Al rientro come è tradizione, sul pullman i ragazzi hanno cantato tutti assieme, anche se alcuni di loro erano già immersi nei loro pensieri.

Una semplice giornata come questa, all’aria aperta è stata possibile grazie al contributo del Sostegno a Distanza e alla collaborazione concreta dei nostri operatori che hanno contribuito ad organizzare i trasporti e le attrezzature tecniche per tutti i bambini per non dimenticare mai che uno dei diritti fondamentali dei bambini è quello del gioco.

La quarantena per i bambini alleggerita grazie al Sostegno a Distanza

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socioeducative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli.

Grazie ai contributi del Sostegno a Distanza, Ai.Bi. prosegue il suo cammino accanto ai bambini in Istituto in Bolivia perché possano crescere sicuri e sentirsi amati, anche se a distanza.

