Bolivia. E se la salute non è un diritto garantito… ci sono degli angeli custodi!

Grazie al Sostegno a Distanza, Maria e Alvaro, piccoli ospiti del José Soria, non devono più aspettare per crescere in salute

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Costruito per gli orfani della guerra del Chaco della città di La Paz, in Bolivia, il centro di accoglienza José Soria accoglie fino a 60 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni, vittime di abuso, maltrattamenti o abbandono. Ai.Bi. affianca il centro nella realizzazione di Progetti di Vita Individuali volti al ricongiungimento familiare o all’accoglienza in una nuova famiglia, garantendo a ciascun bambino un sostegno psicologico, scolastico, medico e educativo personalizzato. Grazie al Sostegno a Distanza, gli operatori di Ai.Bi. Bolivia supportano lo staff dell’istituto nella realizzazione di indagini volte al reinserimento famigliare, e nelle procedure di rilascio del certificato di nascita.

Mai come negli ultimi mesi, dovremmo soffermarci a pensare quanto dei semplici gesti, che prima della pandemia ci sembrano ovvi e facili da compiere, in realtà non lo sono sempre e dappertutto. In Bolivia, ad esempio, lo scenario si presenta molto più complicato che da questa parte del mondo e il caos generato dal Covid ha peggiorato una situazione già piuttosto precaria. Se trasliamo quanto ci siamo appena detti in un Centro di Accoglienza dove nulla è ovvio e facile per i minori ospiti abbandonati dalle loro famiglie, possiamo facilmente intuire come possa essere molto complicato, alle volte impossibile, reperire anche solo le medicine che aiutano i bambini a crescere meglio.

Questa è la storia di Maria e Alvaro, accolti al José Soria, che, per uno sviluppo neurologico sano, hanno bisogno di assumere giornalmente delle medicine. Grazie ai sostenitori a distanza di Amici dei Bambini, ai piccoli ospiti del Centro di Accoglienza viene riconosciuto e garantito il diritto fondamentale alla salute, proprio come ognuno di noi farebbe per il proprio figlio.

In Bolivia, aiuta anche tu a garantire a ciascun bambino abbandonato i suoi dritti fondamentali. Attiva un Sostegno a Distanza.

