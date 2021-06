Bolivia. Il valore delle cure e delle attenzioni rivolte ad un “figlio lontano”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

A quale figlio si nega la possibilità di festeggiare il compleanno ricevendo in dono quel gioco tanto desiderato? L’ Adozione a Distanza è una magia per i minori in stato di abbandono!

L’ Adozione a Distanza di Amici dei Bambini è un’autentica grande storia d’amore tra un sostenitore e un bambino in grave difficoltà familiare, un “figlio lontano”. E a quale figlio si nega la possibilità di festeggiare il compleanno ricevendo in dono quel gioco tanto desiderato?

Anche in Bolivia, a La Paz, questa magia si è palesata per Felipe, ragazzino di 12 anni, da 5 in istituto perché il padre non si è mai assunto le sue responsabilità genitoriali e la madre non è mai stata in grado di prendersene cura. Da un paio d’anni, Felipe ha la fortuna di avere una persona che, seppur da lontano, si prende cura di lui e, grazie all’ Adozione a Distanza, gli dona la speranza di tornare un giorno, ad essere figlio.

Qualche settimana fa, lo staff multidisciplinare del José Soria, centro di accoglienza che Ai.Bi. affianca nella realizzazione di Progetti di Vita Individuali volti al ricongiungimento familiare o all’accoglienza in una nuova famiglia, ha consegnato un dono a Felipe da parte della sua sostenitrice. Quando lo psicologo del Centro di Accoglienza gli ha chiesto cosa desiderasse per il suo compleanno, la scelta è ricaduta su un gioco da tavolo per giocare con i suoi compagni di stanza e condividere un momento piacevole, mettendolo a disposizione di tutti nella sala della biblioteca del Centro, così che tutti possano giocare e divertirsi come lui.

Grazie al gioco Indovina Chi, i piccoli ospiti del José Soria stanno imparando a sviluppare la propria capacità di analizzare i tratti somatici e le caratteristiche di ciascun personaggio presente nel gioco, si divertono e imparano a fraternizzare. Grazie all’ Adozione a Distanza e all’altruismo di Felipe, un dono condiviso diventa una risorsa per tutti!

Attiva anche tu un’ Adozione a Distanza, prenderai per mano un minore in grave difficoltà familiare e gli permetterai di crescere sano e sereno, nella speranza di essere accolto da una famiglia. Non restare a guardare!