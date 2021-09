Bolivia. Marìa Ines, 3 anni appena compiuti e un futuro da costruire grazie alla Adozione a distanza

Vittima di violenza psicologica, con la mamma in carcere e il papà alcolista, è stata accolta al centro di accoglienza Niño Jesús, dove ha mostrato quanto sia capace di essere dolce e divertente

Marìa Ines è una bambina che ha da poco compiuto tre anni. Li ha festeggiati pochi giorni fa, in istituto, dove è stata accolta dopo un’esperienza di violenza psicologica e di abbandono.

Inizialmente, la piccola venne tolta ai genitori perché, appunto, vittima di violenza psicologica.

La nonna materna decise di farsi carico sia di lei sia di suo fratello, iniziando a far visita ai bambini mentre i genitori iniziarono a seguire un percorso terapeutico . Purtroppo, però, dopo poche settimane la madre decise di abbandonare i figli, che rimassero solo con il padre. Quest’ultimo iniziò a fare sempre più spesso uso di alcool trascurando i bambini, tanto che i vicini dovettero chiamare la polizia che portò Marìa e suo fratello in un centro transitorio.

A maggio del 2019, i due andarono a vivere con gli zii materni, che spiegarono alle autorità l’impossibilità della madre di farsi carico dei figli in quando in carcere.

Il padre, invece, riprese a visitare regolarmente i figli e iniziò a frequentare un gruppo di aiuto per alcolisti.

Tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che i bambini, nel 2020, tornarono a vivere con il papà. Purtroppo, però, nel marzo del 2021 un poliziotto trovò Marìa e suo fratello da soli, in strada. La piccola piangeva spaventata, chiedendo di poter tornare a casa: ma il padre aveva ripreso a bere, mentre, con la madre ancora in carcere, gli zii non erano più disponibili a farsi carico dei nipoti.

Per questo, gli operatori decisero di trasferire Maria Ines al Centro di Accoglienza Niño Jesús.

Un sostegno a distanza per Marìa ines

Maria, é arrivata il 18 maggio 2021. Secondo il referto medico la bambina era trascurata: soffriva di carie, funghi e parassiti, e aveva alcune cicatrici nella mano. Attualmente é una bambina sana.

Il suo adattamento non é stato semplice: si vede che la bambina non ha mai avuto orari e regole. Ma, secondo la sua educatrice, è dolce e divertente

Non ha documenti d’identità e non é stata iscritta al sistema sanitario di salute.

Marìa ha già sofferto tanto per la sua giovane età. Aiutiamola a costruirsi un futuro anche grazie all’adozione a distanza. Con 50 euro al mese si può diventare una presenza concreta nella sua vita, facendole sentire la vicinanza di qualcuno che si preoccupi per lei, che la pensi, e che, anche se da lontano, creda nella sua dolcezza per andare incontro a una vita tutta da vivere.

Adotta a Distanza Marìa Ines