Bomboniere solidali: un portachiavi per abbracciare tutti i bambini abbandonati

Il portachiavi Girotondo Alessi è la bomboniera solidale che… vale doppio. È un oggetto di design esclusivo e originale, ed è un mezzo per raccontare una storia che sa di amore, condivisione e solidarietà
Hai mai provato a entrare in un negozio di bomboniere? Centinaia di statuine, oggetti, biglietti… che alla fine non sai più dove guardare. Perché tu sai che scegliere una bomboniera è una questione di stile. Ma sai anche che quel piccolo gesto parlerà di te, di voi, a tutti gli invitati di uno dei giorni più importanti della tua vita. Sarà un riflesso delle tue emozioni, dei tuoi valori… Sarà un messaggio da lasciare a chi condividerà quel momento speciale.
Le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini nascono proprio da questo duplice “bisogno”: lasciare un segno indelebile, che racconti anche una storia. In altre parole: trasformare una ricorrenza felice in un’opportunità concreta di aiuto per i bambini in difficoltà.
Un portachiavi… che è molto di più
L’emblema di questa “filosofia”, che è incarnata in tutte le proposte di Ai.Bi., è il portachiavi Girotondo Alessi Bambino e Bambina. Disegnato con le linee essenziali, rappresenta l’infanzia nella sua forma più pura ed è realizzato a partire da pezzi di produzione che altrimenti verrebbero scartati.
Scegliere il portachiavi Alessi di Ai.Bi. significa, quindi, non solo poter fare un dono originale ed esclusivo ai propri parenti, amici e ospiti, ma anche sostenere il diritto fondamentale di ogni bambino a vivere e crescere in una famiglia. Un gesto semplice, ma significativo, che si trasforma in un atto concreto di solidarietà, capace di andare oltre la celebrazione per lasciare un segno reale nella vita di tanti bambini.
Le bomboniere solidali di ai.Bi.
Acquistando le bomboniere solidale di Ai.Bi., come il portachiavi Girotondo Alessi, sostieni i progetti di Amici dei Bambini a favore dei bambini abbandonati, contribuendo a garantire loro accoglienza, educazione e una possibilità concreta di crescere in un contesto familiare stabile e amorevole.
Un vero gesto d’amore, verso i tuoi ospiti e verso chi ne ha più bisogno.
Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 o via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.