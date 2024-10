Bomboniere solidali. Sposarsi nel 2025: amore, eleganza e sostegno per chi ha bisogno

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Quali saranno i trend per i matrimoni nel 2025? Le coppie moderne sono sempre più consapevoli e desiderano che il loro giorno speciale rifletta l’amore che li unisce e i valori in cui credono. Scopri tra le bomboniere solidali di Ai.Bi. le proposte più esclusive

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi novità nel mondo dei matrimoni, con un’attenzione sempre più marcata verso la sostenibilità e la solidarietà. Le coppie moderne sono sempre più consapevoli dell’impatto delle loro scelte e desiderano che il loro giorno speciale rifletta non solo l’amore che li unisce, ma anche i valori in cui credono. Tra le tendenze più in voga, spiccano le bomboniere solidali, un’opzione che trasforma un semplice gesto di ringraziamento in un’opportunità per fare del bene.

Molto più di un dono simbolico

Le bomboniere solidali rappresentano un messaggio di altruismo e responsabilità sociale. Questo trend, sempre più apprezzato dai giovani sposi, si inserisce perfettamente in una visione di matrimonio che non guarda solo al presente, ma anche al futuro, con un occhio di riguardo per chi è meno fortunato, in particolare bambini e adolescenti. Attraverso la scelta di liste nozze e bomboniere solidali, gli sposi riescono a dare un significato ancora più profondo alla loro unione, condividendo la loro gioia con chi ha più bisogno.

Le bomboniere di Ai.Bi.

In questo contesto si distinguono le bomboniere solidali proposte da Amici dei Bambini, che portano con sé un forte messaggio di speranza e sostegno per i bambini abbandonati in tutto il mondo. Le bomboniere disponibili sul sito dell’associazione offrono diverse opzioni, tutte personalizzabili e con confezionamento su misura.

Tra le proposte più esclusive troviamo il Portachiavi Girotondo ALESSI “Bambina” e il Portachiavi Girotondo ALESSI “Bambino”, realizzati appositamente per sostenere i progetti di Ai.Bi., che rappresentano un segno tangibile di supporto ai piccoli accolti negli orfanotrofi.

Un’altra opzione particolarmente significativa è la Bomboniera Adozione a distanza, che permette di finanziare un anno di adozione a distanza per bambini abbandonati in Africa, Bolivia o Ucraina. In questo modo, gli sposi non solo celebrano il loro amore, ma diventano sostenitori attivi di progetti di aiuto umanitario, ricevendo aggiornamenti periodici sulle attività svolte grazie al loro contributo.

Infine, la linea AIBIMBI® è dedicata ai bambini più vulnerabili, con mascotte che simboleggiano i Paesi in cui l’associazione opera. Questo marchio registrato rappresenta l’impegno di Ai.Bi. nella lotta all’abbandono infantile, trasformando le bomboniere in una scelta di vita che rispecchia una sensibilità crescente verso le problematiche globali.

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattateci al n. 0298822359 o via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.

E ricorda che le bomboniere solidali sono donazioni ai progetti di Ai.Bi., pertanto, godono delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS.