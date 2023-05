Bonus centri estivi 2023. Che cosa sono e come richiederli

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

L’Inps ha pubblicato il nuovo bando per ottenere un contributo economico per chi ha necessità di mandare i propri figli nei centri estivi in vista della chiusura scolastica. Ecco a chi spetta e come può ottenerlo

Ancora poche settimane e avranno inizio le vacanze estive per i bambini e gli adolescenti, in Italia. Ma per molti genitori questo significa che dovranno trovare un modo per occupare il tempo dei propri figli mentre sono al lavoro. Ad andare in soccorso ci sono per fortuna i campi estivi.

In vista della chiusura scolastica, l’Inps ha pubblicato il nuovo bando per ottenere un contributo economico per chi ha necessità di appoggiarsi ai centri estivi.

Chi può richiedere il bonus centri estivi 2023

Il contributo non è disponibile per tutte le famiglie con figli, ma può essere richiesto solo da chi ha specifici requisiti e solo a determinate condizioni.

Possono beneficiarne solo i figli dei dipendenti o dei pensionati della Pubblica Amministrazione con età compresa tra i 3 e i 14 anni.

L’erogazione è vincolata da una frequenza minima di una settimana e fino ad un periodo massimo di quattro settimane e deve comprendere spese per le attività ludico-ricreative-sportive previste: le spese di merende e pranzo, eventuali gite e assicurazione obbligatoria.

Contributo anche per i figli in affido

Questo bonus è riconosciuto anche per i figli in affido. Per la copertura della spesa del centro estivo diurno, possono accedere a un contributo fino a 100 euro a settimana chi ha figli in affido fino a 14 anni di età.

Come fare domanda per il bonus

Per ottenere il contributo si deve presentare una domanda online entro il 30 giugno di quest’anno attraverso il servizio Domande Welfare.

Dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, è sufficiente seguire la procedura Scelta prestazione- Centri estivi 2023 e inserire la richiesta.

Una volta che l’Inps riceve le domande e le controlla, comunica al richiedente l’accoglimento o il rifiuto della richiesta di rimborso tramite Sms o mail utilizzata per presentare la domanda.

Per presentare la domanda è necessario avere la DSU per il calcolo Isee per i minori in corso di validità.

Le soglie Isee

Infatti, sono previste diverse erogazioni in base alla soglia Isee:

con un Isee uguale o inferiore a 8.000 euro il bonus copre il 100% della spesa;

per chi ha un Isee tra gli 8.000 e 24.000 euro, corrisponde al 95% della spesa;

tra i 24.000 e 32.000 euro di l’Isee, è del 90% della spesa;

tra 32.000 e 56.000 euro di Isee, l’85% della spesa;

per Isee superiori ai 56.000 euro, l’80% della spesa.