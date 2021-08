Bonus vacanze. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Secondo il CES sono 7 milioni in Italia le persone che per motivi economici non possono concedersi una pausa. Un aiuto viene anche dal bonus vacanze

Si sente spesso parlare di “meritate vacanze” ed è proprio così! Staccare dal lavoro è importante, per ricaricare le batterie, rilassarsi e godere del tempo di svago con i propri cari. Eppure, in Europa, sarebbero almeno 35 milioni i cittadini poveri che non possono permettersi una vacanza estiva a causa della propria situazione economica. A lanciare l’allarme è un report della conferenza europea dei sindacati CES.

Secondo il CES tra di loro, ci sarebbero anche quei lavoratori che percepiscono una retribuzione minima “a livello di povertà”.

“Nel complesso -sottolinea la conferenza in una nota- il 28% dei cittadini dell’UE non può permettersi una vacanza di una settimana lontano da casa, ma questo sale a 59,5 per le persone il cui reddito è inferiore alla soglia di rischio di povertà”.





“L’aumento della disuguaglianza delle vacanze – ha dichiarato il vice segretario generale della CES Esther Lynch – mostra come i benefici della crescita economica in Europa nell’ultimo decennio non siano stati equamente condivisi. La direttiva Ue sui salari minimi adeguati deve essere rafforzata per garantire che i salari non siano mai così bassi da lasciare i lavoratori in condizioni di povertà”.

La situazione peggiore si rileva in Grecia, dove l’88,9% della popolazione a rischio povertà, non può concedersi una vacanza, ma è l’Italia ad aggiudicarsi, il numero più alto di persone che non possono prendersi una pausa per motivi economici, sono 7 milioni, secondo il CES, seguita da Spagna, Germania e Francia.

Il bonus vacanze

Per agevolare le vacanze degli italiani e far ripartire il settore turistico. Il decreto Rilancio ha previsto un contributo fino a 500 euro, da spendere in strutture recettive rigorosamente in Italia come alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast e per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator, sempre nel nostro Paese.

Chi ha fatto richiesta del bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo!

Ad accedere alla misura sono i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo, spiega l’Agenzia delle Entrate può variare da 150 a 500 euro a seconda del numero di membri del nucleo familiare.

Il bonus viene erogato in forma digitale. Per ottenerlo è necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID o di una carta d’identità elettronica.

