Canada. Bambini dimenticati negli istituti: abbandonati dal mondo e dalla storia

Scoperta una fossa comune con i resti di 215 bambini abbandonati e dimenticati. Un dramma del passato che non fa nemmeno notizia, ma che, invece, dovrebbe richiamare, oggi, a una maggiore consapevolezza sul troppo spesso taciuto diritto di essere figli

Bambini abbandonati, dimenticati, nascosti come se non fossero mai esistiti. E anche quando, a distanza di anni, vengono scoperti i resti di 215 di loro, il riconoscimento che gli viene dato dura lo spazio di una notizia, nemmeno da prima pagina. Tutto, poi, tornerà come prima, con l’interesse del mondo richiamato da qualche più stringente polemica, da qualche scoop più effimero capace di eccitare le logiche dell’algoritmo e imporsi all’attenzione del mondo.

215 bambini abbandonati dal mondo e dalla storia. Anche di oggi

Per i bambini abbandonati, spazio non ce n’è. Non ce n’era nel secolo scorso, quando le scuole canadesi gestite della Chiesa strappavano oltre 150 mila bambini indigeni alle loro famiglie per “rieducarli” alla cultura dominante; ma non ce n’è poi molto anche oggi, quando ben si conoscono le condizioni dei bambini negli istituti, ma nemmeno l’Unicef stessa ha mai redatto un report in merito. Oggi che si ricordano i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ma ci si dimentica che per quanto riguarda il “diritto di essere figlio” siamo ancora all’anno zero.

Eppure, suscita giustamente indignazione la scoperta delle tracce di 215 bambini in una fossa comune nei pressi di quella che un tempo era la Kamloops Indian Residential School, in Canada, che negli anni Cinquanta arrivò a contare fino a 500 studenti e che nel corso dei decenni, come tante altri istituti di questo tipo, ha alimentato voci e sospetti su quanti bambini “sparissero” nell’omertà di abusi e violenze troppo a lungo taciute.

Oggi si cerca giustizia e verità. Giusto per il tempo di un articolo di giornale

Oggi le autorità promettono di provare a identificare quanti più possibili di questi bambini, e il premier Justin Trudeau parla di “scoperta straziante… Doloroso ricordo di un capitolo vergognoso nella storia del nostro Paese”. Tutto giusto, tutto doveroso. Come altrettanto doveroso sarebbe ricordare che i bambini abbandonati e dimenticati non sono solo un ricordo del passato, ma sono un dramma del presente che continua in tante parti del mondo; spesso anche molto vicine a noi. Eppure, si preferisce far finta di niente, relegando i pensieri al riguardo in una fossa comune in cui, evidentemente, è troppo doloroso guardare, se non per lo spazio di un veloce articolo di giornale. E a volte nemmeno quello.

Ho perso il cuore, è stato così doloroso sentire finalmente dire ciò che noi pensavamo stesse accadendo in quel luogo», ha commentato con la Cnn Harvey McLeod, che ha frequentato la scuola per due anni alla fine degli anni Sessanta. Per decenni lui e altri ex studenti si sono chiesti che fine avessero fatto alcuni amici e compagni di classe: «A volte se ne andavano e non tornavano, eravamo felici per loro, pensavamo che fossero scappati via». McLeod ha paragonato il trauma che ha subito con quello di un prigioniero di guerra, rivelando di essere stato vittima di «abusi fisici e sessuali»: «nel 1966 ero una persona che non voleva più vivere».

Ora le indagini proseguiranno in collaborazione con l’ufficio del medico legale della British Columbia, e il governo di Ottawa ha garantito che i resti verranno salvaguardati e identificati. Un rapporto del 2015 pubblicato dalla Commissione canadese per la verità e la riconciliazione ha descritto decenni di abusi fisici, sessuali ed emotivi subiti da bambini in istituzioni governative e ecclesiastiche. Molti dei minori che frequentavano queste scuole – si spiega nel dossier – non ricevevano nemmeno cure mediche adeguate, ed alcuni morivano di tubercolosi: secondo le stime, in un periodo di vari decenni oltre 4mila minori hanno perso la vita in questi istituti. Tre anni fa Trudeau aveva personalmente pregato Papa Francesco di chiedere scusa ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime per il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica nei collegi, ma Bergoglio non aveva ritenuto opportuno di rispondere personalmente. Il governo canadese, invece, ha presentato le sue scuse formali alle comunità native già nel 2008, quando l’allora premier Stephen Harper avviò il processo della Commissione per la verità e la riconciliazione.