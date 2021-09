“Come posso incontrare i miei nuovi genitori? – Invito di un bambino abbandonato alle famiglie che desiderano adottarlo”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Faris – Family Relationship International School e Ai.Bi. – Amici dei Bambini presentano un nuovo corso rivolto esclusivamente alle coppie in procinto di depositare o che abbiano appena deposito la domanda di idoneità all’adozione

Cos’è l’adozione se non l’incontro tra un bambino abbandonato e i suoi nuovi genitori? Un incontro che per i soggetti coinvolti è senza dubbio uno dei momenti più importanti della loro vita e per il quale, il più delle volte, si sono attesi diversi anni, tanto da una parte quanto dall’altro.

“Un incontro, per il quale è fondamentale prepararsi nel miglior modo possibile – dichiara Marco Griffini, presidente e fondatore di Ai.Bi. Amici dei Bambini – capendo tutto ciò che a quell’incontro ha portato: le difficoltà, le attese, i passaggi burocratici… E tutto ciò che da quell’incontro scaturirà: una nuova famiglia, nuovi traguardi, nuove sfide…

Prima di incontrare colui o coloro che saranno i nostri figli, è fondamentale che si sappia quanto più possibile dell’adozione internazionale, e solo chi è in prima linea tutti i giorni, come i nostri operatori nei 24 paesi in cui Ai.Bi. è attualmente attiva, è in grado di mettere a disposizione delle coppie tutto ciò che si è appreso in questi quasi 40 anni di attività. Troppo spesso, invece, specie in questi ultimi tempi, assistiamo con immenso dispiacere a coppie “lanciate alla sbaraglio”, con poca preparazione, inconsapevoli di quello a cui vanno incontro: quante volte questi “incontri” si traducono in un fallimento? Una immane tragedia soprattutto per il bambino coinvolto e, poi, per la coppia.”

Il nuovo corso per le coppie interessate all’adozione internazionale

Per tutti questi motivi, Faris – Family Relationship International School e Ai.Bi. – Amici dei Bambini hanno ideato un webinar che risponde proprio all’esigenza di preparare all’incontro con i loro figli gli aspiranti genitori adottivi che hanno depositato la domanda di idoneità presso il Tribunale dei Minori o sono in procinto di farlo.

Il corso si compone di 5 moduli per una durata complessiva di 23 ore, prevede momenti teorici e condivisioni di esperienze reali volte ad approfondire l’intero percorso di adozione, partendo dai motivi per i quali i futuri figli sono stati abbandonati, per arrivare alle procedure attraverso le quali avviene l’abbinamento. Tempi e argomenti saranno scanditi proprio dai bambini abbandonati che presto diventeranno nuovamente figli.

Il primo modulo – Sono un bambino abbandonato: ora vi racconto chi sono – approfondisce i concetti di bambino “immaginato” e bambino “reale”, analizzando le cause che hanno portato all’abbandono dei minori e le emozioni e le reazioni che scaturiscono dal sentirsi abbandonati.

Il secondo modulo – Tutto ciò che voi dovete sapere per poterci incontrare – fornisce le informazioni “pratiche” indispensabili per una famiglia che intende adottare un minore straniero: che cosa è l’adozione internazionale, quali sono gli attori coinvolti, in quali Paesi si può adottare, quali sono le procedure, ecc.

Il modulo successivo – Arriva il momento in cui vi tremeranno le gambe: il nostro abbinamento è diviso in due parti. La prima mette in risalto la centralità del minore in stato di abbandono nel processo di abbinamento con gli aspiranti genitori adottivi, entrando nel merito di come avvengono gli abbinamenti, di quali informazioni vengono fornite sui minori in adozione e di quante tipologie di abbinamento ci possono essere.

La seconda parte, grazie alla costante interazione tra le coppie e alcune psicologhe specializzate, approfondisce le caratteristiche che dovrebbe avere una coppia “ideale” per l’adozione di un minore straniero.

Il quinto e ultimo modulo, infine, della durata di due giorni, prevede lavori ed esercitazioni personali e di gruppo per misurarsi rispetto alla propria storia, ai propri sogni e alla realtà, ai vissuti e ai problemi dei bambini stranieri in stato di adottabilità, in vista del vero incontro con il proprio, futuro, figlio.

Questo il calendario completo del corso “Come posso incontrare i miei nuovi genitori? – Invito di un bambino abbandonato alle famiglie che desiderano adottarlo”:

Modulo 1, 21/9/21 dalle 17.00 alle 20.00

dalle 17.00 alle 20.00 Modulo 2, 28/09/21 dalle 17.00 alle 20.00

dalle 17.00 alle 20.00 Modulo 3, 5/10/21 dalle 18.30 alle 20.00

dalle 18.30 alle 20.00 Modulo 4, 7/10/21 dalle 18.30 alle 20.00

dalle 18.30 alle 20.00 Modulo 5, 16/10/21 dalle 9.45 alle 19.00 e 17/10/21 dalle 9.45 alle 17.00

Il corso avrà una durata di complessiva di 23 ore e un costo di 180€ (tutti i moduli inclusi).

Tutte le informazioni, il programma dettagliato e l’elenco dei formatori si possono vedere a questa pagina.

Per ulteriori richieste o preiscrizioni: faris@fondazioneaibi.it oppure 0298822356