Congo. Aperte le iscrizioni a scuola: grazie ai nostri sostenitori, possiamo studiare anche noi!

Grazie al supporto dei sostenitori, i piccoli ospiti dell’orfanotrofio Sodas hanno accesso all’istruzione, con la possibilità quindi di costruire il loro futuro e il dritto di sperare in una vita dignitosa

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è il terzo paese più grande dell’Africa e oltre 80milioni di abitanti. Con il 70% della popolazione sotto il livello di povertà, la RDC è alla 176esima posizione su 187 Paesi per indice di sviluppo umano. Decenni di conflitti armati e instabilità politica hanno provocato milioni di morti e sfollati e una crescita esponenziale di minori abbandonati.

In una realtà come quella congolese, garantire ai minori in stato di abbandono protezione, accesso al cibo, cure mediche e istruzione non è ovvio; Amici dei Bambini dal 2008 è presente sul Paese con interventi di Adozione e Sostegno a Distanza nella città di Goma, capoluogo della provincia Nord Kivu, tra le aree più colpite dalla crisi umanitaria, supportando l’orfanotrofio SODAS nella presa in carico dei minori accolti fornendo alimenti e beni di prima necessità, come l’acqua potabile e prodotti per l’igiene personale, promuovendo l’istruzione dei bambini accolti e assicurando la consulenza di un medico che ne verifica periodicamente le condizione di salute e di crescita per prevenire la diffusione di malattie infettive, come morbillo e colera.

Grazie al supporto dei sostenitori, i piccoli ospiti del Sodas hanno accesso all’istruzione, con la possibilità quindi di costruire il loro futuro e il dritto di sperare in una vita dignitosa. Dalla scorsa settimana, e ancora per questa in corso, sono aperte le iscrizioni per ogni grado di scuola. Diversamente da quanto accade per un bambino che ha la fortuna di vivere con l’amore di una famiglia, quando in Italia, ogni mese di gennaio, per i genitori è una corsa per partecipare agli open day per scegliere la scuola migliore per il proprio figlio, al Sodas è lo staff che si occupa dell’iscrizione a scuola dei suoi piccoli ospiti, affinché il diritto all’istruzione venga loro garantito.

Diventa anche tu un sostenitore dell’orfanotrofio Sodas, puoi fare la differenza per questi bambini e adolescenti che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Inoltre potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 20 bambini abbandonati accolti; grazie a report mensili infatti sarai costantemente aggiornato sui progressi raggiunti e le difficoltà affrontate.

Attiva un Sostegno a Distanza, bastano 25 euro al mese.