Congo. Furaini, 12 anni, elemosinava cibo in strada. Ora al centro Fed  finalmente può mangiare tre volte al giorno!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La piccola Furaini non ha avuto un’infanzia semplice. Ora al centro Fed può finalmente essere curata, ma per continuare a studiare ha bisogno anche del tuo aiuto.

Furaini è una bella bambina di 12 anni, della Repubblica Democratica del Congo.

La ragazza abitava coi nonni a Ndosho un quartiere a nord ovest della città di Goma, prima di divenire un’altra piccola ospite del Centro Fed.

Furaini non ha più né la mamma, né il papà. È stata portata al centro assieme al fratello più grande dalla nonna, che purtroppo non riusciva più ad occuparsi di lei.

È una bambina sveglia, che risponde senza problemi ad ogni domanda. Pensare che quando è arrivata al centro Fed, sembrava timida, rimaneva sempre in disparte e diceva di voler tornare a casa dai suoi nonni.

Poi pian piano i bambini della struttura hanno iniziato a chiamarla per giocare ed ora si è finalmente integrata. Le sue amiche più care sono Shuuda et Jocy.

Furaini prima di arrivare al centro Fed non era mai andata a scuola. I suoi nonni non avevano i mezzi per permettere ai bambini di partecipare alle lezioni. Così la piccola passava tutto il giorno con il fratello a vagare per le strade, elemosinando del cibo perché i loro nonni non avevano abbastanza da mangiare. Tutti li conoscevano come bambini di strada, sempre sporchi e senza scarpe.

Un’Adozione a Distanza per la piccola Furaini

Appena arrivata in istituto la piccola era molto arrabbiata con i suoi nonni, ma ora dice di averli perdonati, perché ha capito che se li hanno lasciati al centro, lo hanno fatto solo per il loro bene. Ora Furaini mangia tre volte al giorno e non va più in giro a bighellonare, si sente sicura e sa che non potranno mai più farle del male.

Furaini non parla mai dei suoi genitori. Se le chiedono qualcosa su di loro gli occhi le diventano rossi e si deve trattenere per non piangere.

La piccola Furaini non ha avuto un’infanzia semplice. Ora al centro Fed può finalmente essere curata, accudita, mangiare regolarmente e studiare, ma per continuare a crescere e diventare sempre più forte e sicura di sé, ha bisogno del sostegno di un padrino o di una madrina che si prendano cura di lei. Ha bisogno di un’Adozione a Distanza.

Sarai tu a prenderti cura di lei?