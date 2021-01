Congo. Quando sono gli operatori di un Centro a prendersi cura dei piccoli ospiti, come fossero i loro figli

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostengo a Distanza, anche i bambini costretti a vivere senza una famiglia che doni loro amore e protezione, possono contare su braccia forti che li sostengono.

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Ai.Bi. opera nella Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con interventi di Adozione e Sostegno a Distanza nella città di Goma, capoluogo della provincia Nord Kivu, tra le aree più colpite dalla crisi umanitaria, per garantire protezione, accesso al cibo, cure mediche e istruzione ai minori accolti in due centri: FED (Association Femme et Developpment) e Sodas (Solidarité pour le Développement et l’Assistance Solidale). Il primo ospita circa 60 minori orfani di guerra o ammalati di HIV o sfollati da Masisi e Ruthuru e donne della periferia di Goma rimaste vedove e prive del sostegno della comunità d’origine. Il Sodas invece accoglie fino a 20 bambini e adolescenti, tra i 5 e 14 anni; sono orfani, abbandonati o separati dalle loro famiglie perché sfollati a causa della guerra e arrivano in condizioni di grave malnutrizione e privazione. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta entrambi i centri nella presa in carico dei minori accolti fornendo alimenti e beni di prima necessità, come l’acqua potabile e prodotti per l’igiene personale, promuovendo l’istruzione dei bambini accolti e assicurando la consulenza di un medico che ne verifica periodicamente la condizione di salute e di crescita per prevenire la diffusione di malattie infettive, come morbillo e colera.

Un Sostegno a Distanza per i bambini soli del Congo

Capita spesso, da bambino, di cadere e procurarsi una ferita. Quando succede, sembra che il mondo ti crolli addosso e, in quel momento, il bacio di un genitore rappresenta la cura a tutti i mali. Ma cosa succede quando non hai una famiglia? Proprio durante quest’ultima settimana, 14 bimbi accolti al FED e al Sodas hanno avuto bisogno di cure e carezze; grazie al Sostegno a Distanza, i nostri operatori sono intervenuti per fornire affetto e cure necessarie, proprio come si fa con i propri figli. Ogni minore è stato curato grazie ai servizi medici resi disponibili tramite il Sostegno a Distanza e la nostra equipe ha dato loro quel bacio tanto desiderato, che ha permesso loro di tornare a sorridere.

Tanti sono i minori costretti a vivere senza l’amore di una famiglia. Aiutaci anche tu a garantire loro una vita dignitosa. Attiva un Sostegno a Distanza nella Repubblica Democratica del Congo.