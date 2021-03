Congo. Un amico speciale… il mio spazzolino da denti!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostegno a Distanza, lo staff dei centri Sodas e Fed insegna ai piccoli ospiti l’importanza dell’igiene personale e della pulizia degli ambienti in cui si vive, ancora di più in questo periodo segnato dalla pandemia

Ai.Bi. opera nella Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con interventi di Adozione e Sostegno a Distanza nella città di Goma, capoluogo della provincia Nord Kivu, tra le aree più colpite dalla crisi umanitaria, per garantire protezione, accesso al cibo, cure mediche e istruzione ai minori accolti in due centri: FED (Association Femme et Developpment) e Sodas (Solidarité pour le Développement et l’Assistance Solidale). Il primo ospita circa 60 minori orfani di guerra o ammalati di HIV o sfollati da Masisi e Ruthuru e donne della periferia di Goma rimaste vedove e prive del sostegno della comunità d’origine. Il Sodas invece accoglie fino a 20 bambini e adolescenti, tra i 5 e 14 anni; sono orfani, abbandonati o separati dalle loro famiglie perché sfollati a causa della guerra e arrivano in condizioni di grave malnutrizione e privazione. Grazie all’aiuto dei nostri sostenitori, gli operatori di Ai.Bi. in Congo si prendono cura ogni giorno dei bambini accolti nei centri Sodas e FED garantendo loro i diritti fondamentali per una vita dignitosa.

Lo staff presente in entrambi i Centri insegna ai piccoli quanto l’igiene personale sia di fondamentale importanza per crescere sani, ancor più in questo periodo segnato dalla pandemia da Covid-19, è molto importante tutelare la salute per evitare di doversi recare in ospedale. Grazie al Sostegno a Distanza, è stato possibile distribuire prodotti per l’igiene personale, come ad esempio spazzolini da denti, e materiali per la pulizia degli ambienti. In particolare, presso il centro Sodas i bambini sono stati sensibilizzati sull’igiene orale mentre, presso il Fed, la pulizia degli spazi è stato il tema principale affrontato.

Grazie al Sostegno a Distanza, è possibile contribuire a migliorare le condizioni di vita dei minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza assicurando loro un’alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli.

Aiuta anche tu i bambini accolti presso il Sodas e il Fed a nutrire la speranza per un futuro migliore. Attiva un Sostegno a Distanza in Congo.