Repubblica Democratica del Congo. Vite salvate con la prevenzione medica

In Africa malattie come l’AIDS sono ancora molto presenti e pericolose. Il progetto di Adozione a Distanza di Amici dei Bambini permette periodici screening medici e un fondamentale lavoro di sensibilizzazione e prevenzione

Secondo i più recenti dati di UNAIDS (il programma Congiunto delle Nazioni Unite su HIV e AIDS), a livello globale oltre 40,8 milioni di persone vivono con l’HIV. Nel 2024 sono stati segnalati 630.000 decessi legati all’HIV e 9,3 milioni di persone che ancora non hanno accesso ai trattamenti salvavita.

Tenendo conto di questi numeri, in occasione dell’ultima Giornata mondiale contro l’AIDS, il medico di progetto che segue gli orfanotrofi FED e SODAS con i quali Ai.Bi. Amici dei Bambini collabora in Repubblica Democratica del Congo, ha scritto un messaggio per i responsabili delle strutture ricordano l’importanza della prevenzione e dell’opera di sensibilizzazione.

Quasi la metà dei bambini non hanno accesso alle cure salvavita

In RDC, sempre secondo i dati UNAIDS, nel 2023 si sono registrate 21mila nuove infezioni, di cui 6.300 hanno riguardato dei bambini. In totale, il Paese conta tra le 410.000 e le 640.000 persone che vivono con l’HIV. Purtroppo, solo il 44% dei bambini che vivono con l’HIV ha accesso alle cure. Da qui il richiamo al ruolo essenziale della “prevenzione, la sensibilizzazione e il supporto psicosociale all’interno delle strutture”.

In particolare, il medico ha insistito sull’importanza del lavoro nei confronti degli adolescenti, ai quali bisogna offrire un’educazione “chiara, aperta e priva di complessi sulla sessualità e l’HIV”.

“Ogni bambino merita una vita sana, protetta e piena di speranza – ha concluso il medico nel suo messaggio. Continuiamo insieme a rafforzare la prevenzione, a combattere i tabù e a costruire un ambiente sicuro in cui bambini e adolescenti possano crescere dignitosamente, senza paura e senza discriminazioni”.

Screening medici periodici grazie all’Adozione a Distanza

Tenendo conto di tutto questo, si può capire l’importanza dei periodici screening medici che vengono fatti dallo staff all’interno degli orfanotrofi.

L’obiettivo è svolgere degli esami preventivi, sia con visite fisiche che con esami del sangue, per identificare precocemente eventuali condizioni riconducibili a potenziali malattie e svolgere un lavoro di prevenzione.

L’ultimo screening medico è stato effettuato nel mese di gennaio e ha coinvolto 60 bambini. I risultati sono stati buoni, senza casi preoccupanti o allarmanti. È stato fatto l’esame del gruppo sanguigno, un emocromo completo (13 bambini hanno una leggera diminuzione dei globuli bianchi, ma niente di grave), tasso dell’emoglobina (3 anemici) e nessun caso di HIV, sifilide, epatite B o C.

Al di là degli esamiun caso di un bambino che si trova presso l’orfanotrofio FED ha richiesto un intervento urgente, con l’accompagnamento in ospedale per organizzare il ricovero e l’operazione: il piccolo, infatti, necessita di cure per via dei gravi problemi di deambulazione che derivano dalla non corretta angolazione degli arti inferiori. La stessa operazione è già stata eseguita alcuni anni fa per un problema analogo in un’altra bambina, che ha potuto così riprendere a camminare normalmente.

Nei giorni successivi al ricovero sono stati effettuati gli esami pre ricovero e, come sempre, il medico non mancherà di seguire attentamente il caso e riportare tutti gli aggiornamenti anche riguardo questo fondamentale intervento per il futuro di un bambino, reso possibile dal programma di Amici dei Bambini Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Repubblica Democratica del Congo.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?

Nonostante la situazione difficilissima dovuta agli scontri che non si placano, Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di Goma, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.