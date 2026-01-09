Conto Termico: le Linee Guida operative chiariscono i vantaggi per gli Enti del Terzo Settore

Il 22 gennaio alle 9:45, un webinar gratuito online per scoprire i nuovi vantaggi del Conto Termico riservati agli ETS
Importanti novità aprono scenari molto favorevoli per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Con la pubblicazione delle Guide Operative del Conto Termico del 19 dicembre, il sistema di incentivi entra in una nuova fase, offrendo agli ETS un accesso agevolato a contributi significativi per interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili.
Un vantaggio per gli Enti del Terzo Settore
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la procedura di prenotazione: gli Enti del Terzo Settore possono infatti ricevere dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici)) la conferma del contributo prima dell’avvio dei lavori. Si tratta di un vantaggio esclusivo che distingue gli ETS dagli altri soggetti, i quali possono richiedere l’incentivo solo a intervento concluso. Questo meccanismo consente una maggiore certezza finanziaria e una pianificazione più efficace degli investimenti.
Un ulteriore elemento di rilievo è la possibilità di ottenere il contributo a stati di avanzamento lavori, già durante la realizzazione degli interventi. Gli ETS possono così evitare l’attesa delle tradizionali rate annuali, beneficiando di un sostegno economico più rapido e concreto, fondamentale per la gestione dei progetti e dei flussi di cassa.
Le Guide Operative chiariscono inoltre la distinzione tra Enti del Terzo Settore “non economici” ed “economici”, confermando comunque importanti opportunità anche per questi ultimi. Con queste indicazioni, il Conto Termico 3.0 è ora pienamente operativo e consente la presentazione delle richieste per prenotare i fondi, nell’ambito della dotazione complessiva di 400 milioni di euro disponibili per il 2026.
Il webinar
In questo contesto si inserisce l’impegno di BLUERE, che continua a perseguire la propria missione di abbattere le barriere alla transizione energetica, facilitando l’accesso alle agevolazioni e promuovendo iniziative di formazione e informazione.
Proprio per supportare gli ETS, è in programma un webinar gratuito il 22 gennaio alle ore 9:45, dedicato alle novità del Conto Termico e alle opportunità riservate al Terzo Settore.
Per prenotare la presenza o richiedere ulteriori informazioni si può scrivere a: info@bluere.eu