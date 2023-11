Dona un sorriso. KIKO a sostegno di Ai.Bi. contro la violenza sulle donne

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Una campagna di sensiblizzazione sociale per dire no alla violenza sulle donne, al silenzio, all’indifferenza e alla rassegnazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, prevista per il prossimo 25 novembre, torna per il 3° anno consecutivo la campagna KIKO “DONA UN SORRISO alle donne vittime di violenza” a sostegno dei progetti di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, che da tempo interviene a favore di donne e mamme in difficoltà attraverso comunità mamme – bambino e strutture di supporto alla famiglia presenti in tutta Italia.

KIKO e Ai.Bi. contro la violenza sulle donne

Per ogni rossetto acquistato dal 18 al 25 novembre 2023 su e-commerce Italia e nei negozi in Italia, parte* del ricavato della vendita sarà devoluto da KIKO ad Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini (fino ad un massimo di 10.000 Euro) a favore delle donne in difficoltà supportate dai centri alla famiglia “Pan di Zucchero” dislocati sull’intero territorio nazionale, e dello sportello di ascolto psicologico BEN-ESSERE DONNA di Buccinasco (MI).

La campagna di comunicazione per dire no alla violenza sulle donne avrà come immagine simbolo un segno di rossetto tracciato sotto l’occhio, con la speranza che proprio questo segno possa diventare un segnale di sensibilizzazione e di cambiamento per tutti.

L’iniziativa, che rientra nel programma di Corporate Social Responsability KIKO Cares di KIKO MILANO, fa parte nello specifico di KIKO Cares for the People, il pilastro del piano di RSI del brand dedicato al benessere e alla salute delle persone.

Il lungo impegno di KIKO Milano a supporto delle donne

Oltre a dedicare ad Ai.Bi. la raccolta fondi “DONA UN SORRISO alle donne vittime di violenza”, KIKO dal 2021 continua a supportare le donne in difficoltà seguite dall’Associazione anche attraverso azioni mirate per il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Le donne accolte nelle comunità mamma-bambino o frequentanti i Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” di Ai.Bi. hanno avuto e avranno a disposizione dei percorsi per migliorare la loro self confidence declinati attraverso dei webinar con personale qualificato e delle lezioni di trucco per creare dei make-up look che le facciano sentire più belle e sicure di sé.

“Siamo orgogliosi di rinnovare per il terzo anno consecutivo la nostra collaborazione con Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini. La partnership con Ai.Bi rientra nel pilastro KIKO Contributes all’interno del progetto KIKO Care che vede il brand impegnato in numerosi progetti dedicati al benessere e alla salute delle persone. In particolare, questo progetto è molto vicino ai valori fondamentali dell’azienda e di chi lavora per KIKO, e ha l’obiettivo di aiutare le donne in situazioni difficili.” – afferma Simone Dominici, Amministratore Delegato di KIKO Milano.”

“Siamo orgogliosi di condividere con un brand prestigioso come KIKO Milano l’impegno verso le donne e le mamme più in difficoltà – dice Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini. La campagna DONA UN SORRISO è un’ulteriore dimostrazione della loro sensibilità verso un tema così urgente: soltanto nei primi 9 mesi del 2023 Ai.Bi. ha ricevuto richieste di accoglienza per 192 mamme in cerca di un luogo dove trovare protezione insieme ai loro figli. Grazie alla collaborazione con KIKO Milano attraverso il progetto ‘Il Trucco che Fa Bene’, in questi anni abbiamo raggiunto tante mamme e donne in difficoltà e contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento mai così d’attualità”.

Insieme, contro la violenza sulle donne non solo il 25 novembre ma tutti i giorni dell’anno.

*1€ per ogni rossetto venduto.