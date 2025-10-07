Ghana. Yaa Baby, appena due anni e già in orfanotrofio: chiede solo una possibilità nella vita

A due anni ha conosciuto solo l’orfanotrofio e l’incertezza di una famiglia disgregata. Con un’Adozione a Distanza potrai donarle sicurezza, cure e la gioia di un’infanzia serena che altrimenti non conoscerebbe
La piccola Yaa Baby, di appena due anni, ha già conosciuto l’incertezza e la fragilità della vita. A causa di una disputa familiare sul suo affidamento, è stata portata alla stazione di polizie e, successivamente, è stata accolta dall’orfanotrofio Royal Seed Home, dove ha potuto ricevere cure e protezione, in attesa di una decisione del tribunale. Oggi ha bisogno di un aiuto che la sostenga nel suo cammino, reso così incerto dal fatto di non aver avuto punti di riferimenti sicuri nella sua breve vita.
Yaa Baby è una bambina vivace e coraggiosa: ama giocare, intrattenere chi le sta intorno e possiede una sensibilità rara alla sua età. Non sopporta l’ingiustizia, difende gli altri piccoli e non tollera comportamenti scorretti. Dietro al suo sorriso c’è la forza di chi vuole crescere libera e amata, ma anche il bisogno urgente di qualcuno che creda in lei.
Con un’Adozione a Distanza puoi offrirle cure, istruzione e un futuro sereno. Inoltre, grazie alle risorse garantite da questo sostegno, sarà possibile portare avanti una ricerca sociale sulla sua famiglia per capire la reale situazione e garantire i servizi necessari per migliorare le loro condizioni, valutando anche un possibile reinserimento della bambina al suo interno.
Dona oggi: il tuo gesto può trasformare la vita di Yaa Baby e ridarle la sicurezza che ogni bambino merita.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a Distanza Yaa è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Yaa la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Il sostenitore riceverà la foto della minore e potrà, se lo desidera, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderasse, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Yaa ti sta già aspettando.
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Yaa. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.