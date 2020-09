In autunno tornano cresime e comunioni. E la speciale bomboniera solidale “Girotondo” di Alessi

Dopo la grande paura torna il momento delle cerimonie. Da Amici dei Bambini una proposta per la solidarietà

Autunno: dopo la grande paura, torna il momento delle cerimonie condivise con la famiglia. Torna il momento di comunioni e cresime, che, per via della pandemia da Coronavirus, erano stati annullati la scorsa primavera e che, in gran parte, sono stati riprogrammati per il periodo di settembre e ottobre. Con queste cerimonie, tuttavia, torna anche la “caccia alla bomboniera“. Che cosa offrire ai propri ospiti per ricordare un momento importante? E cosa scegliere in un anno segnato da eventi drammatici? Una possibilità è quella di scegliere una bomboniera solidale: un dono elegante e raffinato che, nel contempo, sostenga anche progetti di solidarietà nel mondo.

Autunno. Per cresime e comunioni la bomboniera solidale di Alessi

Ai.Bi. – Amici dei Bambini, organizzazione nata oltre trentacinque anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie e impegnata in oltre 30 paesi a supporto dell’infanzia in difficoltà, offre l’opportunità di effettuare donazioni a sostegno dei propri progetti anche con l’acquisto di bomboniere solidali. Per un battesimo o una comunione la scelta forse più significativa, per valorizzare il gesto di solidarietà che si intende compiere, è quella dei portachiavi Girotondo Alessi nelle sue due declinazioni: “bambino” e “bambina”.

Il Portachiavi Girotondo Alessi è realizzato dai designer dell’azienda made in Italy esclusivamente a sostegno dei progetti di Amici dei Bambini. Prodotto in acciaio inossidabile 18/10 è disponibile in due versioni: appunto a forma di bambino o di bambina. Incisi su ogni lato del portachiavi ci sono i loghi dell’associazione e dell’azienda Alessi ed è accompagnato da un’elegante bustina in cartoncino. Il portachiavi è una bomboniera solidale a cui può essere aggiunto un confezionamento con sacchettino porta confetti e nastrino di un colore a scelta.





Scegliendo una bomboniera solidale Ai.Bi., come il portachiavi Girotondo, è possibile inotre godere delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni a favore di Onlus e ONG. Per informazioni: https://www.aibi.it/bomboniere-solidali/bomboniera/portachiavi-girotondo-alessi-bambino/