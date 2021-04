Kenya. Attraverso il controllo medico annuale garantiamo ai minori in stato di abbandono il diritto alla salute

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Al centro di accoglienza Vijiji Home of Light ogni bambino è curato e amato come se fosse “l’altro mio figlio”, grazie ai sostenitori a distanza

Ai.Bi. è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai.

Dal 2007 il Vijiji Home of Light è un tetto di speranza per 40 bambini orfani, abbandonati, cresciuti in contesti familiari difficili e bambine vittime di mutilazioni genitali. Al fine di garantire una struttura più ospitale ed accogliente, nel 2015 il centro si è trasferito a Isinya, zona rurale in terra Masai. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta il Centro promuovendo il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti e assicurando migliori condizioni di vita: un ambiente protetto, un’alimentazione adeguata, l’accesso all’acqua potabile, la possibilità di frequentare la scuola e di poter giocare in un ambiente sicuro come la ludoteca e l’area giochi all’allestita all’esterno del centro.

Cure e controlli medici periodici sono garantiti a tutti i piccoli ospiti del centro Vijiji e di recente c’è stato per tutti quello annuale. Il dottore si è recato presso l’istituto per visitare i bambini, la maggior parte dei quali sono risultati in perfetta salute; registrati pochi casi di mal di testa, mal di stomaco, dermatiti e influenza stagionale. La visita medica ha previsto la misurazione di temperatura, peso, altezza, pressione e controllo dei denti. A tutti è stata infine somministrata la pastiglia preventiva per contrastare i vermi intestinali, obbligatoria in Kenya ogni sei mesi.

Una bambina che aveva problemi di denti è stata poi portata dal dentista che le ha dato delle medicine specifiche. In Kenya è molto raro che si vada dal dottore per un controllo di prevenzione, infatti spesso ci si presenta dopo molti giorni e con la malattia in stato avanzato, rischiando conseguenze peggiori. Ai.Bi. promuove le cure mediche dei bambini, grazie al supporto dei sostenitori a distanza, per garantire loro un controllo costante e dare l’esempio di una buona prassi.

Con 25 euro al mese, anche tu puoi essere attore di un importante cambiamento culturale in Kenya e garantire ad ogni bambino ospite dei Centri di Accoglienza il diritto alla salute. Pensaci, il tuo aiuto per loro può essere davvero importante, attiva un Sostegno a Distanza in Kenya.