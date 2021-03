Kenya. I successi del SAD: Elizabeth, Esther e Edwin tornano a casa dalla loro mamma

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo 5 lunghi anni trascorsi al Vijiji Home of Light, i tre fratellini sono tornati ad essere figli, grazie al Sostegno a Distanza e al nostro lavoro per il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti nel Centro

Ai.Bi. è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai.

Dal 2007 il Vijiji Home of Light, in Kenya, è un tetto di speranza per 40 bambini orfani, abbandonati, cresciuti in contesti familiari difficili e bambine vittime di mutilazioni genitali. Al fine di garantire una struttura più ospitale ed accogliente, nel 2015 il centro si è trasferito a Isinya, zona rurale in terra Masai. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta il Centro promuovendo il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti e assicurando migliori condizioni di vita: un ambiente protetto, un’alimentazione adeguata, l’accesso all’acqua potabile, cure e controlli medici periodici, la possibilità di frequentare la scuola e di poter giocare in un ambiente sicuro come la ludoteca e l’area giochi all’allestita all’esterno del centro.

I fratelli Elizabeth, Esther e Edwin sono arrivati al centro Vijiji nel gennaio 2016, dove, grazie al programma di Sostegno a Distanza di Ai.Bi., hanno ricevuto le cure e la protezione necessarie. I bambini hanno avuto un’infanzia dura dovuta all’assenza di figure genitoriali in grado di occuparsi di loro, proteggerli e curarli a causa dell’abuso di alcolici. Il Centro si è occupato di rintracciare e contattare la mamma. Dopo qualche anno di conversazioni e di sensibilizzazione sull’importanza della crescita dei bambini in famiglia nonostante i problemi economici, la mamma dei 3 fratelli ha accettato di trascorrere con loro le vacanze scolastiche. Un’occasione speciale sia per Elizabeth, Esther e Edwin che per l’assistente sociale che ha potuto continuare a parlare con la mamma e monitorare i suoi progressi riguardanti la responsabilità genitoriale.

Con l’arrivo del Covid, i bambini hanno trascorso a casa un lungo periodo e gli assistenti sociali hanno spesso fatto loro visita sia per portare derrate alimentari di supporto sia per valutare il benessere dei minori. Alla fine la mamma e gli assistenti sociali hanno deciso per una riunificazione definitiva dei bambini, ufficializzata a fine dicembre 2020. I bambini sono stati riuniti alla mamma biologica dopo quasi 5 anni.

Il lavoro di Ai.Bi. e del partner Vijiji non termina con il reintegro. Attraverso il programma di Sostegno a Distanza viene garantito ai minori il sostegno all’educazione e a una buona alimentazione. Il centro Vijiji si è occupato della documentazione per l’iscrizione in una nuova scuola e insieme allo staff di Ai.Bi. provvederà a continuare a monitorare la situazione attraverso visite familiari. La mamma dovrà occuparsi dei figli e assicurarsi che siano disciplinati sia a scuola che a casa, ma sopratutto donar loro quell’amore e affetto di cui non hanno goduto negli ultimi anni.

Un nuovo miracolo è accaduto, una famiglia si è riunita e i fratellini sono tornati ad essere figli. Fai in modo anche tu che questa magia possa ripetersi per altri bambini in difficoltà familiare. Attiva un Sostegno a Distanza in Kenya.