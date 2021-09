Kenya. La gioia per dei regali “extra” arrivati grazie alla generosità di un donatore

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Trizia e suo fratello Joseph hanno ricevuto nuovi vestiti e nuove scarpe grazie alla donazione extra di un sostenitore. Una storia di gioia e speranza che chiunque può vivere attivando un sostegno a distanza

Triza è la seconda di tre figli. Insieme a suo fratello minore Joseph è iscritta alla Sancare Preparatory School di Nairobi, in Kenya. Prima andava a scuola a Kasarani, ma durante il periodo del Covid il Padre li ha abbandonati ed è andato a vivere in un villaggio rurale, lasciando la madre a prendersi cura da sola dei bambini,

La donna vive in povertà, e l’unico lavoro che le permette di tirare avanti è lavare i panni per qualche famiglia abbastanza benestante da poterla pagare qualcosa. Raramente, però, in questo modo riesce a guadagnare abbastanza per provvedere al sostentamento di base della famiglia.

La speranza e la gioia che regala il Sostegno a Distanza

Fortunatamente, Trizia ha trovato, almeno per la sua educazione, un sostenitore (che in Kenya chiamano “sponsor”, termine che per quanto da noi possa suonare brutto associato a questo contesto, rende bene l’idea di quanto fondamentale possa essere il ruolo di chi, a distanza, dà il suo sostegno per i bisogni di ogni singolo bambino in difficoltà). Questo sostenitore ha recentemente fatto una donazione extra, al di fuori, dunque, di quelle regolarmente previste mensilmente, che ha permesso alla famiglia di poter ricevere alimenti di base per almeno un mese. Grazie a questo gesto di generosità, Trizia e suo fratello hanno anche potuto ricevere nuovi vestiti e nuove scarpe!

Triza e tutta la famiglia sono stati estremamente felici di ricevere tutto ciò, e sono veramente grati al loro “sponsor” per tanta solidarietà.

Chiunque può partecipare a queste storie di gioia e di speranza attivando un sostegno a distanza: con 50 euro al mese (per sostenere un singolo bambino) o con 25 euro (per sostenere le attività di uno dei centri seguiti da Ai.Bi.) si possono aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie ad affrontare la vita di tutti i giorni e avere una speranza in più per il futuro.